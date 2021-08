A ganar o ganar: Cali recibe esta noche a Millonarios con 'Teo' entre los convocados

Los Azucareros, urgidos de un buen resultado, se miden a Millonarios, equipo que se presenta en el estadio de Palmaseca sin las afugias que sí tiene su rival.



Los verdiblancos, después de un buen comienzo al ganarle a Santa Fe en Bogotá, se frenaron y en lugar de seguir hacia adelante, los pasos en materia de resultados los ha dado hacia atrás.



Ya son dos derrotas consecutivas, una de ellas en casa frente a Bucaramanga, pero antes un empate ante el Medellín también en el estadio verdiblanco.



Eso quiere decir que de los últimos nueve puntos, el Deportivo Cali apenas ha sumado uno, lo que ya comienza a desesperar a los hinchas.

Por eso el duelo de hoy frente a Millonarios se convierte en de vital importancia porque no solo está en juego la clasificación a la siguiente fase, así el torneo esté iniciando, sino también la tranquilidad del técnico Alfredo Arias.



“Es un partido de muy alto riesgo, Millonarios es un equipo que juega bien, que tiene un cuerpo técnico bueno, y que juega de igual a igual. Nosotros sin duda tenemos que hacer un buen partido para sacar el resultado”, dijo Arias.



¿Jugará Teófilo?

​

Hasta ayer en la tarde no se conocía la lista de convocados del Deportivo Cali para el duelo de hoy, pero se especuló en una posible presencia de Teófilo Gutiérrez por lo menos en el banco de emergentes.



El técnico Alfredo Arias, en la rueda de prensa previa al duelo de hoy, tampoco aclaró esa situación, argumentando únicamente que el jugador está trabajando para ponerse en forma.



“Teófilo está tratando de ponerse en su mejor forma física y futbolística. Estamos felices de tenerlo porque es un hombre de recorrido, de mucha experiencia; yo siempre digo que los buenos jugadores ojalá los tenga de mi lado”, se limitó a decir el timonel azucarero.



El propio jugador se encargó de dejar claro los objetivos que se ha trazado, sin asegurar también si será de la partida esta noche.



“Como yo le comuniqué al grupo, vengo con la ilusión y el deseo de pelear la Liga y la Copa Águila, para que el Deportivo Cali esté en las copas internacionales y después demostrar mi profesionalismo y con el deseo de ganar siempre”, puntualizó el delantero barranquillero.



Claves del partido

​

Lo primero que debe tener el Deportivo Cali es cabeza fría, mucha tranquilidad para afrontar el partido a pesar de los últimos resultados que no han sido los mejores.



Lo otro es ajustar marcas en zona defensiva y en el mediocampo; en esas dos líneas el equipo ha vuelto a dar ventajas que se han traducido en goles para los rivales.



Además, es necesario que de la mitad del campo hacia arriba haya más movilidad para generar espacios y no ser fácilmente referenciados por los zagueros contrarios. Jugadores como Gastón Rodríguez o Michael Ortega deben ser más rápidos y precisos en la descarga del balón, y que John Vásquez y Hárold Preciado roten permanentemente para mover la zaga azul.



Si juega Teófilo, ya será un plus para el Deportivo Cali, ávido de un jugador experimentado que le dé la mano en un momento crucial.