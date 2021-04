Deportivo Cali, a cambiar la cara para apostarle a la remontada frente al Tolima

Daniel Molina Durango

Deportivo Cali vivirá una semana difícil luego de lo que fue su derrota del domingo por 3-0 frente al Tolima en el partido de ida de los cuartos de final del campeonato colombiano.



El bajo nivel futbolístico del equipo, sumado a la gran cantidad de goles encajados en el Murillo Toro, hacen que los azucareros prácticamente tengan que planear un partido perfecto el sábado que viene, en Palmaseca, para remontarle la serie a la escuadra vinotinto.



Los antecedentes, no obstante, no favorecen a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, porque el Cali perdió ya por ese mismo marcador frente al Tolima en la Copa Suramericana, y no pudo voltear ese marcador en el encuentro de vuelta, que terminó 0-0.



Además, al técnico azucarero, al que le falta pagar dos fechas de suspensión, se le critica por unas declaraciones que dio hace unas semanas, justamente después de no poderle remontar un 3-0 el Tolima por la Copa Suramericana.



“Nosotros llegamos eliminados de Ibagué”, expresó en ese momento el veterano entrenador. ¿Cuál será el mensaje ahora?

Mejorar en las dos áreas

Para aspirar a la remontada, al Cali tendrá que mejorar mucho su trabajo en las dos áreas, es decir, no dar tantas ventajas en defensa, y crecer en su generación de fútbol, un aspecto en el que el equipo quedó en deuda en el Murillo Toro, donde se acercó con peligro usando la pelota quieta.



Un detalle importante es que Tolima, que actuará entre semana por la Suramericana ante Talleres de Argentina, ha venido teniendo una seguidilla importante de partidos, por lo que llegaría a Palmaseca con jugadores desgastados en su parte física.



Los verdes tendrán bastantes días para entrenarse bien y encontrar los puntos débiles de los dirigidos por Hernán Torres, que este año tienen su arco invicto frente a los caleños en los cuatro partidos que han jugado.

El partido de vuelta entre verdiblancos y pijaos será este sábado 1 de mayo, a las 7.30 de la noche, en el estadio del Deportivo Cali.