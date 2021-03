Yerry Mina invita a los hinchas del Barcelona a que vayan al Camp Nou para su presentación

Daniela Cárdenas

El defensa colombiano Yerry Mina invita a todos los aficionados del Barcelona para que asistan al Camp Nou a su presentación oficial como refuerzo culé.



Este sábado continua la agenda del colombiano, que comenzó ayer, con la firma del contrato en el Antepalco Presidencial, a las 6:15 de la mañana. Seguido a eso se hará la presentación oficial en el Espai Roma. Y a las 7:15 a.m. del mismo sábado será la sesión fotográfica en el césped del Camp Nou, abierta al público (aforo limitado).



Finalmente, Yerry atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa en el Auditorio 1899 a las 8:00 a.m.



Esta es la agenda completa del sábado



6:45 a.m.: presentación oficial en el Espai Roma

7:15 a.m. : sesión fotográfica en el césped del Camp Nou, abierta al público (aforo limitado).

8:00 a.m.: rueda de prensa en el Auditorio 1899



La presentación de Yerry Mina se podrá seguir en directo en Barça TV y también por streaming en la web del Club, el canal de Youtube y Facebook a partir de las 7:15 a.m.