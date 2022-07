¡Viernes de pelea!: Imperdible velada de boxeo en Barranquilla (Entrevista) 

Este viernes en la noche se llevará a cabo en Barranquilla una cartelera boxística de primer nivel. El valduparense Pablo Carrillo se enfrentará al estadounidense Dewayne Beamon para disputar un combate a doce

rounds por el título Continental de las Américas del Consejo Mundial de

Boxeo. Por su parte, en esta velada, Yuberjen Martínez llevará a cabo su

debut como boxeador profesional.



Sergio Chams, uno de los principales y más conocidos promotores de

boxeo del país, quien además será el encargado de gestionar el evento, resaltó en entrevista con El País la importancia de estos espacios

deportivos que benefi cian y posicionan al boxeo colombiano.



¿Dónde será exactamente la velada en Barranquilla?

Este evento de máxima calidad boxística se llevará a cabo en el

Coliseo Sugar Baby Rojas de la ciudad de Barranquilla. Contaremos con uno de los mejores escenarios que hay en el país dispuesto para un

certamen que será de talla internacional.



¿Por dónde se transmitirán los combates?

Realizamos un trabajo en conjunto con Espn Knock Out para llevar

a cabo la transmisión de la cartelera principal del evento confi rmada por cuatro combates para toda Latinoamérica. De igual forma, las

personas que no se encuentren en Barranquilla podrán disfrutar de la

velada por este medio.



¿Qué combates conforman la cartelera principal?

Los cuatro combates contarán con presencia nacional. El colombiano Rover Barrera se enfrentará al venezolano Jimson García; Alan Baleta disputará el Título Nacional Colombiano con Rubén Ángulo;

Pablo Carrillo, también colombiano, busca conseguir el Título Continental Américas WBC enfrentando al norteamericano Dewayne

Beamon y, por último, Yuberjen Martínez llevará a cabo su debut

como profesional enfrentando al venezolano Yeison Hernández.



¿Cómo aportan estos espacios al posicionamiento del boxeo en

nuestro país?

En ‘Cuadrilátero’, promotora de boxeo que represento, venimos trabajando para crear una plataforma de primer nivel para que nuestros

pugilistas puedan mostrarse a nivel mundial y tener un nivel de competencia alto. Sin duda, son eventos pensados en busca de generar espacios para boxeadores colombianos, teniendo como objetivo posicionar esta disciplina en el contexto deportivo del país y el continente.



¿Qué significa que una de las principales fi guras de nuestro boxeo

como Yuberjen el ‘Tremendo’ Martínez vaya a realizar su debut

profesional?

Yuberjen está llamado a ser la fi gura que nos devuelva las miradas al

boxeo profesional en Colombia. A pesar de que se demoró en pasar

de ser boxeador olímpico a desempeñarse de forma profesional, este

tiempo le permitió generar experiencia que, combinada con su

talento, lo llevará lejos. Estoy seguro de que desde su primer combate generará un impacto mediático importante tanto para él, como para

el boxeo nuestro.



¿Como abanderado del boxeo en Colombia, qué esfuerzos se deben

realizar desde todos los sectores para abrir cada vez más espacio a

este deporte en el país?

Necesitamos que eventos como este se posicionen para que los aficionados del boxeo en Colombia –vale la pena aclarar que no son pocos - vuelvan a ligarse a este deporte contando con espacios de combates de primer nivel; de esta forma, volverán las marcas y patrocinadores con el apoyo que necesitamos. Todo es una cadena y todo depende de fi guras como Yuberjen, el buen nivel deportivo, una alta divulgación de medios de comunicación con enfoque deportivo, los aficionados y los patrocinadores. Desde nuestra posición estamos comprometidos en seguir generando espacios de calidad boxística, pero necesitamos el apoyo de todas esas variables para

posicionar de nuevo el boxeo, que tantas glorias nos ha dado en nuestro país.