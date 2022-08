"Veremos qué dice el doctor, si puedo estar el jueves": Teófilo rompió el silencio tras su lesión

El caso de Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali continúa generando expectativa y aún no se sabe si estará para el próximo juego de los 'azucareros' este jueves ante Jaguares.



Tras sufrir un fuerte golpe en el partido ante Alianza Petrolera el pasado viernes y que lo obligó a abandonar el terreno de juego, el delantero barranquillero se refirió por perima vez a este episodio que ha generado preocupación en el entorno verdiblanco.



"Ya me siento bien, me cogieron 6 puntos, hoy entrené suave y veremos que dice mañana el doctor si se puede estar el jueves", declaró el exRiver Plate en diálogo con el Vbar de Caracol Radio.



Ante esto, el cuerpo médico del Deportivo Cali se había pronunciado sobre el estado de salud de 'Teo' y su recuperación.



"Teófilo todavía sigue en etapa de observación; en estas horas después del partido la evolución ha sido buena, pero debemos esperar mínimo 72 horas para ver cómo está", afirmó Gustavo Fabián Portela, médico del Deportivo Cali, a El País.



Asimismo, el galeno se refirió a la presencia del artillero el próximo jueves con los verdes de Cali, en un partido clave para recuperar puntos en la tabla de posiciones de la Liga colombiana.



"En estos casos de trauma craneoencefálico es recomendable manejar la prudencia; hay qué esperar, él sufrió un golpe muy duro, el corte en la cabeza fue con el codo de Alianza, y está evolucionando, así que esperemos estos días a ver qué pasa", dijo Portela.



El Deportivo Cali recibirá en el estadio de Palmaseca a Jaguares, en el juego de la Fecha 1 que había sido aplazado que haría que los dirigidos por Mayer Candelo se pongan al día con el calendario.



La pelota rodará a partir de las 8:00 p.m. en el estadio del cuadro 'verdiblanco'.