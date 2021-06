¡Van 52 clasificados! Bernardo Tobar competirá en tiro deportivo en los Juegos Olímpicos 

Ricardo Micolta Angulo

La delegación colombiana sigue sumando presencia de deportistas para la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Este martes logró el cupo número 52 a las justas el tirador deportivo, Bernardo Tobar, quien lleva el legado de su padre al portar el mismo nombre.

El deportista de 39 años, se inspiró a seguir los pasos de su padre, quien es una leyenda en esta disciplina en el país.



“No sé si he sabido llevarlo, pero lo que sí sé es que lo he portado con mucho orgullo. El viejo es mi héroe, lo he seguido desde que tengo uso de razón, empecé mi vida deportiva porque siempre quise ser como él", comentó Tobar.



"Voy a cumplir 40 años y creo que me faltó, ya voy saliendo y quise haber hecho más cosas, pero no es fácil calzar sus zapatos", agregó el deportista, quien sueña en tener una gran participación en los Olímpicos de Tokio.