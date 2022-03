Valle se llevó los aplausos y el oro en la segunda jornada del Abierto Nacional de de Para Powerlifting

Los Para atletas de la liga del Valle del Cauca, Brayan Steven Balanta y Danny Arana Palacios, hicieron el 1-2 en el campeonato abierto de Para Powerlifting que se disputa en el Centro de Alto Rendimiento en Altura (CAR) en Bogotá.



Compitiendo en la categoría de 65kg, Balanta logró alzar un peso de 170 kg para llevarse la medalla de oro. Pero sin duda la gran revelación del evento fue el juvenil Danny Arana, quien con tan solo 18 años de edad y enfrentando a rivales de la categoría mayores, consiguió la medalla de plata con 107 kg, logrando además hacer válidos sus tres intentos con una técnica perfecta y un control mental superior al de sus rivales.



Arana, quien se proyecta como una de las figuras de Colombia para los V Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputarán en noviembre en Bogotá, además obtuvo la medalla de oro de la categoría juvenil de este abierto en el que también participaron atletas de países invitados como Cuba y Chile.



“Decidí hacer deporte paralímpico porque fue una manera de no pensar tanto en mi discapacidad y poder superarme. Cuando era pequeño vi que no era igual a los demás y que no podía hacer muchas cosas, pero encontré el deporte y ahora me siento todo un campeón y capaz de lograr todo lo que me proponga” aseguró el vallecaucano Arana después de terminar su participación en Bogotá ante 7 Para atletas más de todo el país.



Danny Arana tiene un diagnóstico de displejia espástica muscular, una condición que los médicos descubrieron cuando, el hoy campeón nacional juvenil, tenía apenas 5 años; hoy después de mucho trabajo y dedicación es no sólo una revelación del Para powerlifting nacional, sino uno de los atletas con proyección a Juegos Paralímpicos París 2024.

Por ahora, Danny Arana tiene en noviembre el reto de conseguir el oro en la categoría de 65 kg de los V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2021 y luego perfilar su preparación para soñar con ir a los Parapanamericanos de Chile 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.