Valle 'B' cayó frente a Antioquia por el Campeonato Nacional de Voleibol en Cali

Muy emotivo resultó el juego entre Antioquia y Valle B, con resultado 3-1 a favor de los paisas en el cierre de la tercera jornada del Campeonato Nacional de voleibol categoría de mayores masculina, en el coliseo Francisco Chois de Cali.



Los sub 21 del Valle dirigidos por John Fredy Arguello dispusieron un juego agresivo que le permitió ganar el primer set y dificultó por momentos al destacado equipo antioqueño que con voleibolistas de experiencia y categoría lograron imponerse en el partido que tuvo parciales 21-25; 25-13; 25-21 y 30-28.



En el juego entre Bolívar y la selección Colombia sub 19 que se alista para el Mundial de Irán a finales del presente mes, los bolivarenses se impusieron 3-1 con parciales 23-25; 25-11; 25-18 y 25-23.



El partido resultó un gran fogueo para el combinado nacional que dirige el vallecaucano Felipe Osorio con asistencia de Arnaldo Sevilla de Córdoba.



Atlántico y Córdoba tuvieron el partido más disputado de la tercera jornada al jugar cinco sets y un resultado final 3-2 a favor de los cordobeses. Los parciales del juego entre los representantes de la costa Caribe fueron 29-27; 25-21; 18-25; 22-25 y 12-15.



Este jueves 12 de agosto se juega la cuarta fecha del torneo con los siguientes partidos:



2:00 pm Valle B Vs Bolívar



4:00 pm Atlántico vs Bolívar



6:00 pm Córdoba vs Valle A



Descansa: Antioquia.





Tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Voleibol



1-Antioquia - 14 puntos



2-Bolivar - 10 puntos



3-Valle A - 5 puntos



4-Córdoba - 3 puntos



5-Atlántico - 2 puntos



6-Valle B - 1 puntos