Unidos por el oro y el amor en patinaje: la historia de Jacobo Mantilla y Gabriela Rueda

Estos Juegos Panamericanos Junior dejaron sorprendida a la comunidad caleña, no solo por el talento en el patinaje, sino al enterarse de que Juan Jacobo Mantilla y Gabriela Rueda son la pareja de enamorados del certamen.



Todo ocurrió en enero de este año, cuando Juan Jacobo, en una concentración de la Selección Colombia de patinaje, decidió confesar su amor hacia Gabriela.



“Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero este año hubo buena química. Yo traté de tirarme al todo o nada y vea, definitivamente hay que arriesgarse”, dijo Mantilla.



Gabriela, de 21 años y con múltiples logros internaciones en el patinaje, dice que encontró en Juan Jacobo lo que nunca había visto en un hombre.



“Me gustó todo de él. Es una persona muy caballerosa y eso me encantó demasiado. Jamás me había topado con un hombre así”, cuenta mientras su novio la mira con dulzura.



Sobre la forma como manejan su relación en medio de las competencias, Gabriela dice: “Siempre tratamos de apoyarnos en los triunfos y en las derrotas. Por ejemplo, en esta medalla lograda en los Panamericanos Junior, sentí de todo en el remate que hizo, pero confío mucho en todas sus capacidades”.



Juan Jacobo, por su parte, afirma ser mucho más sentimental cuando ve a su novia compitiendo y ganando. “Me entra el sentimentalismo, pero lo más importante es que nos apoyamos en todo momento”.



Juan y Gabriela, sin duda alguna, se llevarán de Cali la medalla más bonita de todas, la confirmación de que su amor es muy fuerte.