Una cita histórica: María José Marín juega esta semana el Augusta National Women's Amateur

Llega una de las semanas más esperadas por María José Marín y su equipo de trabajo. A partir del miércoles, y hasta el sábado, se juega el Augusta National Women's Amateur (ANWA) con la joven caleña dentro de un impresionante 'field'.



Fue por sus victorias nacionales e internacionales que la organización del evento le extendió la invitación para este 2023, especialmente después de ser segunda por segunda oportunidad consecutiva en el Women's Amateur Latin America (WALA) y posteriormente ganar la Copa Los Andes con Colombia.



Son 72 jugadoras las que buscarán la victoria esta semana y de ellas 41 son extranjeras como 'Majo', quien además es la única latinoamericana en competencia. Un privilegio de pocos se da la jugadora del Club Campestre Farallones.



Es esta la cuarta edición del ANWA y Marín se convertirá también en la tercera colombiana en participar de él tras Valentina Giraldo y Valery Plata; de momento ninguna ha logrado superar el corte a 36 hoyos para jugar en Augusta National.



Pero ¿Acaso no se juega los tres días en la casa del Masters? Pues no. El evento cuenta con dos rondas iniciales en el Champions Retreat Golf Club, miércoles y jueves, y el Top-30 más empates tendrá el honor de jugar Augusta National el sábado; el día viernes será de práctica en el mítico campo de Georgia.



María José llega a esta cita histórica tras ganar el Campeonato Nacional de Aficionadas de México, el Torneo Internacional de Menores de Perú y la 'Copa Juan Sebastián Muñoz' en Los Arrayanes. También, hace unos días, fue Top-15 del Junior Invitational a la espera de una semana memorable para seguir escribiendo su historia antes de sumarse a la University of Arkansas.



Además de la gloria que representa vencer en un escenario como este, el ANWA también le entrega a la ganadora invitación para las siguientes cinco ediciones del evento, para el U.S. Women's Open 2023, el AIG Women's Open 2023, el The Chevron Championship 2023 y todos los eventos de la USGA, R&A y PGA of America a los que pueda entrar este año.