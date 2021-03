¡Un buen día para el colombiano! Camilo Villegas se inspira y sueña con repetir en el Honda Classic

Francisco Henao

Camilo Villegas vivió días muy especiales esta última semana, pero seguramente el colombiano está concentrado en ser noticia por su rendimiento en el campo de golf.



De hecho, este viernes trabajó de gran manera en PGA National, donde anotó una ronda de 5-bajo par 65 para totalizar 134 golpes (-6) y ubicarse 9º en el Honda Classic.



Villegas además necesita una buena actuación esta semana ya que en este evento se le cumplen los 12 torneos que tenía garantizados por la exención médica y requiere sumar importantes puntos FedEx.



Y va por buen camino. Luego de abrir con bogeys al 12 y al 14 (salió por el 10), Villegas encontró lo mejor de su juego a partir del par-5 del hoyo 18 cuando embocó para águila. A partir de allí, el de Medellín acertó birdies en el 2, 4, 5,7 y 9 para quedar a seis golpes de Aaron Wise, quien anotó por segundo día consecutivo 64 golpes y lidera con 128 (-12).



Villegas, cuatro veces ganador en el PGA Tour, logró una de esas victorias en este campo, allá por 2010, y sin dudas este evento tiene un significado singular para el colombiano.



“Amo este lugar, este campo de golf y jugué muy bien hoy. No comencé de la manera que quería, pero me prendí en los últimos nueve hoyos y es una gran sensación, ahora hay que seguir con la misma mentalidad y paciencia el fin de semana”, dijo el jugador de 39 años.



Pero también este evento es especial porque la Fundación Honda Classic Care tiene como uno de sus beneficiarios el Nicklaus Children’s Hospital, el lugar donde Mía, la hija de Camilo y María, falleció en julio pasado, después de una larga internación.



Y casualmente la semana pasada Camilo y María inauguraron en este hospital el Mía’s Serenity Room for Staff, un lugar especial para que los trabajadores de la salud que atienden a los niños con cáncer tengan un espacio amable y agradable donde puedan descansar y recargar energías durante su jornada laboral.



“La semana pasada fue mi primera vez de regreso al hospital desde que lo dejamos y fue muy duro. Fue muy emocionante ver a las enfermeras y a todo el equipo que trabajo tan duro para atender a mi hija. Tengo que felicitar a mi esposa por todo el trabajo que hace y creemos que todos ellos necesitan un lugar como el Serenity Room”, señaló Villegas luego de su ronda.



Inspirado en su hija, Camilo buscará completar este fin de semana unos días llenos de emociones.