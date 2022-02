¡Todo un prodigio!: Gran maestro indio de 16 años vence al campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen

El Gran maestro de ajedrez indio, Rameshbabu Praggnanandhaa, de 16 años, fue cubierto de elogios este martes después de su sorprendente victoria ante el número uno del mundo Magnus Carlsen en un campeonato en modalidad rápida y en línea.



El joven derrotó al noruego Carlsen en la noche del lunes en el torneo de ajedrez rápido Airthings Masters.



"Es más o menos la hora de ir a la cama, no creo que pueda cenar a las 2H30 de la mañana", declaró lacónicamente Rameshbabu Praggnanandhaa después de su victoria en 39 movimientos jugando con las negras.



Otros jugadores ya habían derrotado a Magnus Carlsen en el pasado, como los indios Viswanathan Anand y Pentala Harikrishna, pero Rameshbabu Praggnanandhaa es el más joven desde que el noruego conquistase el título de campeón del mundo en 2013.



El adolescente, nacido en Chenai, en el estado de Tamil Nadu, se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia, cuando contaba con 10 años en 2016. Dos años después accedió a la categoría de Gran Maestro.



Viswanathan Anand, cinco veces campeón del mundo, considerado como el mejor jugador de ajedrez de la historia de la India, o la estrella del críquet indio Sachin Tendulkar se unieron al coro de voces de reconocimiento a la gesta de Praggnanandhaa.



"Sólo tiene 16 años y ha ganado a Magnus Carlsen (...) y encima jugando con negras, es mágico", escribió Sachin Tendulkar en Twitter. "¡Has llenado de orgullo a la India!", añadió.



El lunes, Magnus Carlsen, de 31 años, afirmó sentir las secuelas del covid-19 que contrajo recientemente. "Hoy estaba mejor, los dos primeros días me sentía más o menos bien, pero me faltaba energía y apenas podía concentrarme",



El jugador noruego conquistó su quinto título mundial de ajedrez en diciembre, al derrotar al ruso Ian Nepomniachtchi al término de una épica partida de ocho horas, la más larga jamás jugada en un campeonato del mundo.