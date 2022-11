Todo un éxito la parada en Cali del Reto 3x3 Tour Colombia de baloncesto

Luego de llegar a Medellín y Bogotá, el Reto 3x3 se trasladó a Cali para realizar la tercera parada del tour por Colombia 2022. En esta ocasión participaron más de 350 deportistas de todas las edades y se promovió como nunca la fiesta más grande de basket 3x3.



El Reto 3x3 que inició en esta ciudad con el aval de la FIBA 3x3 y que cuenta actualmente con el de la Federación Colombiana de Baloncesto, llegó por primera vez en octubre durante Halloween, con el objetivo de unir lo mejor de esta fecha con el basket 3x3 y la cultura urbana.



Más de 100 equipos y cientos de deportistas incluyendo profesionales y extranjeros llegaron al centro comercial Cosmocentro, lugar donde se desarrolló el evento, para #AceptarElReto y competir junto a jugadores de alto nivel y reconocimiento, entre los que se encontraban participantes de Liga Profesional, la Selección Colombia y competencias

internacionales.



A su vez, jugadores de las categorías Sub 14, Sub 17 y Libre tanto en rama femenina como masculina hicieron parte de este gran evento reconocido a nivel nacional y latinoamericano gracias a su fortalecimiento en el basket 3x3 como promotor directo; tanto así, que los deportistas que llegaron al pódium, lograron clasificar a la Final Nacional que se realizará en diciembre y en la cual saldrán los equipos ganadores que representarán a Colombia en los torneos de basket 3x3 internacionales.



Todo un espectáculo deportivo en el que el talento individual también pudo ser expuesto gracias a los concursos adicionales: Shoot Out Contest (concurso de triples) y Dunk Contest (concurso de clavadas) en el que participaron distinguidas figuras de esta modalidad de juego.



Excelente Halloween para el basket 3x3 y la cultura urbana en Cali, gracias al freestyle que también se hizo presente artistas locales de alta trascendencia.



Así culminó la parada de Cali de este tour con gran éxito y se traslada para la próxima ciudad de destino. Pronto sabremos fecha y lugar, mientras tanto seguiremos promoviendo lo mejor del basket 3x3 en Colombia.