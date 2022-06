Titanes gana por un punto de diferencia ante Cafeteros por el primer duelo de la gran final

El partido comenzó con un marcador parejo entre ambos quintetos con mucho uso del juego directo, penetrando, comprimiendo la defensa y pasando al primer corte, además de muchas salidas rápidas. En los primeros minutos del encuentro Ernesto Oglivie tuvo que salir por un golpe en su mano izquierda y le realizaron un vendaje en sus dedos, pero pudo ingresar al partido después de unos minutos y continuó jugando con normalidad.



Titanes tenía una leve ventaja, pero llegado el tercer cuarto Cafeteros reaccionó y logró empatar el partido a 54 puntos, dominando en los rebotes ofensivos y con una buena anotación de triples.



En el último cuarto Titanes llevaba una ventaja de 10 puntos, pero dos faltas antideportivas muy cercanas en el tiempo de juego, entre esas el golpe de Oglivie sobre Álvaro Peña que le dejó sangrando la nariz, acortaron la distancia en el marcador a favor de Cafeteros y el partido se redujo a un punto de diferencia. Faltando cinco segundos Jaelyn Johnson perdió la posesión debido a que el balón le rebotó en un pie y resultó en un saque de banda para Titanes.



“El cierre del juego ellos (Cafeteros) plantearon una zona en la cual movimos la pelota, no nos cayeron los puntos que queríamos. Aparte de eso, Johnson y Mickey Díaz toman la batuta en un momento decisivo, sabemos que son buenos jugadores, estaban, yo creo, que bien defendidos. Al final siempre va a ser así, estos son partidos finales, aquí hay que tratar de jugar los 40 minutos a máxima intensidad. Nosotros pudimos salir del bache, la diferencia que sacamos en el tercer cuarto nos sirvió para ganar el juego”, comentó el entrenador Tomás Díaz sobre lo sucedido en el cierre del partido.



El MVP del encuentro Soren De Luque mencionó que sin importar si es inicialista o suplente, él debe cumplir con su rol en la cancha y aportar siempre para el equipo. “Yo creo que venir del banco o no me impide hacer mi trabajo, creo que estoy claro en mi rol, creo saber cuál es la ayuda que tengo que brindarle al equipo y siempre voy a estar dispuesto hacerlo”. De Luque registró 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en 27:40 minutos de juego.