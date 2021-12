Tiger Woods volverá a competir por primera vez desde su accidente de auto

La estrella del golf estadounidense Tiger Woods anunció este miércoles que volverá a competir por primera vez desde su accidente de auto de febrero, haciendo pareja con su hijo Charlie en el torneo PNC Championship la próxima semana.



"Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el PNC championship con mi hijo Charlie", escribió el californiano en un mensaje de Twitter



"Voy a jugar como padre y no podría estar más emocionado y orgulloso", agregó.



El anuncio de Woods de participar en este evento del circuito PGA, que se celebrará entre el 18 y 19 de diciembre en el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando (Florida), llega 10 meses después del grave accidente automovilístico en el que sufrió múltiples fracturas en su pierna derecha.



En diciembre de 2020, ex número uno mundial jugó por primera vez con su hijo Charlie en el PNC Championship, un torneo en el que golfistas ganadores de torneos de Grand Slam compiten junto a un familiar.



Con solo 11 años, Charlie Woods fue el participante más joven en la historia del torneo y la gran sensación de la edición, en la que logró golpes que asombraron hasta a su célebre padre.



Tiger Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, sigue en recuperación de las lesiones sufridas cuando colisionó en febrero con su camioneta en un suburbio de Los Ángeles (California) manejando casi al doble de la velocidad permitida.



El pasado sábado, el astro estadounidense reconoció que un regreso a los torneos regulares de PGA "está muy lejos".



A sus 45 años, el californiano ha descartado volver a competir semana a semana en el circuito pero tratará de participar en eventos puntuales.



"Aún puedo participar en el juego de golf. Si mi pierna está bien, aún puedo hacer un torneo aquí o allá. Pero en cuanto a escalar la montaña de nuevo y llegar hasta la cima, no creo que sea una expectativa realista para mí", afirmó.