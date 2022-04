Tiger Woods afronta el final de su épico regreso en el Masters 

Luciendo su emblemático uniforme rojo y negro de las rondas decisivas, Tiger Woods arrancó a primera hora del domingo su último recorrido en un Masters de Augusta que se recordará por su asombroso regreso al golf 13 meses después del accidente automovilístico.



El estadounidense Scottie Scheffler, líder y favorito para ganar su primer título de Grand Slam, y el australiano Cameron Smith, segundo clasificado a tres golpes de distancia, arrancarán su duelo particular en el último grupo a las 14H40 locales (18H40 GMT).



Cuatro horas antes de la pugna por la chaqueta verde, Tiger Woods comenzó su cuarta y última ronda rodeado de nuevo de los miles de aficionados que no han parado de ovacionar al ídolo en su primer torneo desde su brutal colisión en febrero de 2021, cuando estuvo a punto de perder la pierna derecha.



A sus 46 años, el astro estadounidense ha ido de más a menos en el torneo, resintiendo el esfuerzo de recorrer el exigente Augusta National (Georgia), de 6,8 kilómetros de longitud, con la movilidad limitada por las graves lesiones que sufrió en la pierna derecha.



Tras dos sólidas rondas, con las que salvó el corte el viernes, los sueños de Woods de pelear por el título se evaporaron el sábado con el peor resultado de sus 24 participaciones en Augusta (78 golpes, seis sobre par).



El californiano se desplomó hasta el puesto 41 (de 52) con un acumulado de +7, a 16 golpes de Scheffler, flamante nuevo número de PGA.



Haciendo pareja con el español Jon Rahm, una de las grandes decepciones del torneo, Woods arrancó en par en un hoyo en el que había tropezado en la segunda y tercera ronda.



El ganador de 15 torneos de Grand Slam firmó un birdie en el segundo hoyo y par en el tercero pero cometió su primer bogey en el cuarto, que le devolvía al puesto 41 con +7.



A su lado, Jon Rahm tampoco remontaba posiciones al firmar un birdie y un bogey en los primeros cuatro hoyos.



Antes de arrancar la jornada, Tiger se marcó el ambicioso objetivo de cerrar el torneo en par, para lo que requeriría una espectacular tarjeta de 65 golpes.



Tiger culminará así su última y más inesperada resurrección en el golf, después de pasar meses sin poder caminar por las múltiples fracturas sufridas en la pierna derecha en el accidente, en el que colisionó con su todoterreno a casi 140 km/h.



Su actuación podría inspirarle a seguir la preparación para otros grandes eventos este año, como el Campeonato de la PGA de mayo en Southern Hills (Tulsa, Oklahoma), un campo que conoce a la perfección, o el Abierto Británico en julio.



La batalla por la chaqueta verde

En lo más alto de la tabla, Scottie Scheffler puede culminar este domingo un fabuloso inicio de temporada si es capaz de mantener su ventaja sobre Cameron Smith.



A sus 25 años, Scheffler ha alzado tres trofeos este año y conquistado el número uno mundial, desbancando al español Rahm.



En Augusta aspira a hacerse con su primer título de Grand Slam y un premio de 2,7 millones de dólares.



Scheffler arrancará con un acumulado de 207 golpes (-9) después de 54 hoyos, tres golpes por delante del australiano Smith, ganador del The Players Championship el mes pasado.



Smith ya luchó hasta el final por su primera chaqueta verde en el Masters en 2020, cuando terminó en la segunda plaza compartida y fue el primer golfista en bajar de los 70 golpes en sus cuatro rondas en Augusta el mismo año.



El surcoreano Sungjae Im, líder del primer día y también segundo del Masters de 2020, ocupa la tercera posición con 212 golpes (-4), mientras el irlandés Shane Lowry, campeón del Abierto Británico de 2019, y el sudafricano Charl Schwartzel, ganador del Masters de 2011, comparten el cuarto puesto con 214 (-2).



Si resiste en la cabeza, Scheffler se convertiría en el quinto jugador que gana el Masters estando en lo más alto de la clasificación mundial, tras el galés Ian Woosnam y los estadounidenses Woods, Dustin Johnson y Fred Couples.