Terminó el campeonato ‘Cambia tu arma por un gol’ de fútbol cinco en Buenaventura

Con la consagración del equipo Real San Antonio como campeón, finalizó el torneo de fútbol cinco ‘Cambia tu arma por un gol’, cuyo principal propósito fue alejar de entornos de violencia y reunir alrededor del deporte a más de 960 jóvenes, entre los 14 y los 18 años, del Distrito de Buenaventura.



El coliseo Roberto Lozano Batalla fue el escenario donde el quinteto dirigido por el técnico Frank Salazar se impuso en la final por penales (3-2) ante el equipo San Antonio. En el tercer lugar del torneo se ubicó el quinteto de Santa Elena y en el cuarto, el equipo de El Arenal.



Las escuadras ganadoras, el goleador del torneo y la valla menos vencida, recibieron dinero en efectivo y un paseo de integración a Maguipi como reconocimiento a su esfuerzo. Estos premios ascienden a más de diez millones de pesos. Además, los dos mejores jugadores del torneo iniciarán un proceso con la academia del agente y director deportivo Yober Candelo para probarse deportivamente en Europa.



Además de la competencia deportiva, todos los participantes del torneo recibieron acompañamiento profesional y charlas en las que el principal objetivo fue que interiorizaran valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo, y que no solo pudieran aplicarlos en el contexto deportivo.



“El deporte es una sensación muy hermosa, es algo maravillo. Lo único que les pido a los jóvenes es que no se metan con los vándalos, sino que sigan en el fútbol”, manifestó Brandon Rengifo, uno de los jugadores campeones del torneo.



Por su parte María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, entidad promotora de la iniciativa Compromiso Valle, manifestó: “al ver los resultados, estamos seguros de que este tipo de iniciativas no pueden parar aquí y tenemos que seguir apoyando a los jóvenes para que se dediquen al arte, al deporte, a cambiar la vida de todos ellos. ¡No más violencia para Buenaventura!”.



“Lo más hermoso de este torneo fue entretener a 960 jóvenes de Buenaventura. A Compromiso Valle darle las gracias por el apoyo porque esto es lo que necesita Buenaventura, que los jóvenes piensen en las cosas buenas y no en las malas”, aseguró Wilmar Valencia Orozco, director de la Fundación PSP al término del campeonato.