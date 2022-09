Team Cali hizo respetar su casa y debutó con victoria en la Liga Profesional de Baloncesto

Después de un inicio de juego muy trancado, muy físico y con pocos puntos, Team Cali logró una victoria con marcador 59 a 51 contra Cimarrones del Chocó, para iniciar con pie derecho en la Liga Wplay 2022-II.



Después de casi tres minutos del primer cuarto, el marcador pudo abrirse a favor de Team Cali. Hubo mucho roce, varias perdidas de balón seguidas y poco control claro de algún bando, lo que llevó a un corto marcador parcial de 10 a 13 a favor de los locales.



En el segundo periodo, Cimarrones del Chocó mejoró su ritmo ofensivo y logró dominar el cuarto, sin embargo, no fue suficiente para remontar el marcador, pues Team Cali aunque no fue tan eficiente como los visitantes, pudo ser consistente en su ofensiva.



El juego se distanció entre el segundo y tercer cuarto, con triples de Leonardo Salazar, bandejas de Yeromy Rodríguez y Yildon Mendoza.



En el ultimo periodo Cimarrones pudo apretar el marcador y minimizar la diferencia, pero Team Cali supo reaccionar y nuevamente controló el juego pasando de una diferencia de tres puntos a la victoria con ocho puntos de diferencia.



Ante la derrota, el profesor de Cimarrones del Chocó Bernardo Fitz González recalcó que se notó la falta de ritmo y la ansiedad presente en su equipo en el debut de la liga, además resaltó los buenos lanzadores que están en su plantilla, a pesar de la mala efectividad de triple en el encuentro. “La parte negativa es que estábamos fuera de ritmo. Esta temporada tenemos muy buenos tiradores en Hakeem, Trevor, Mateo, todos son tiradores, y lanzamos 31 triples y convertimos 5, eso no va a suceder de nuevo”, declaro el estratega visitante.



Por parte del Team Cali se presento el director deportivo Fabian Machado, quien hizo hincapié en que al ser el primer partido aún faltan cosas por mejorar, pero que es bueno ver la conexión de su plantel. “Es el primer partido, siempre será un poco tenso, un poco fuera de control, pero la idea es que el equipo entre en conexión y eso fue lo que vimos hoy, un equipo que se conectó rápidamente y mostró la garra que tiene”, expresó el director Machado.



En cuanto a las figuras del encuentro se deben destacar por parte de Team Cali a Franco Morales con 5 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias; Leonardo Salazar con 12 puntos, 1 rebote y 4 asistencias; y a Diego Romero con 5 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Mientras que en Cimarrones del Chocó destacaron: Cristian Arboleda con 8 puntos y 8 rebotes y Manuel Trevor con 5 puntos y 11 rebotes.