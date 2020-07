"Solo pienso en la salud de mi familia": nadador Jonathan Gómez tras dar positivo por covid-19

Daniel Molina Durango

El pasado viernes, cuando Jonathan Gómez supo que el resultado de su prueba de covid-19 había sido positivo, lo primero que hizo fue ir a su auto, encerrarse y empezar a llamar a las personas que siempre lo han acompañado en los momentos más difíciles de su vida.



La llamada de su médico llegó cuando iban a ser las cinco de la tarde, pero una hora y media antes, el nadador caleño sospechó que algo no estaba bien cuando en algunos medios de comunicación empezó a circular la información de que él no se iba a presentar en el llamado ‘vuelo del deporte’ —que este lunes aterrizó en España con más de 100 atletas colombianos que retomarán sus entrenos y competencias— por tener coronavirus.



En diálogo con El País, el deportista de 23 años, que nada para los New York Breakers de la Liga de natación de los Estados Unidos, dijo que la información le generó confusión y un notable malestar: semanas antes de dar positivo a la prueba de covid-19, él y su equipo técnico habían tomado la decisión de no estar en ese vuelo y enfocar su preparación para el regreso a las piscinas internacionales de una manera distinta.



“Decían que me habían bajado del avión por haber dado positivo y eso es falso. También me da rabia que no se respete la privacidad con esos asuntos. Los primeros que deben tener esta información son los mismos deportistas y no los medios”, argumentó.

“No sé dónde me contagié”

Afortunadamente, como él mismo lo cuenta, Jonathan dice que es asintomático, y que incluso después de haber resultado positivo, no se ha sentido enfermo en ningún momento.



Sin embargo, para el nadador caleño es una verdadera incógnita saber en dónde se contagió.



“Yo entreno con uno de mis compañeros en un lugar privado al que solo tenemos acceso los dos con todas las medidas de bioseguridad, así que allí seguro que no fue”, aseguró Jonathan.

El nadador aseguró que en algunas oportunidades ha salido a mercar, pero también con todos los protocolos.



“Siempre que salí lo hice teniendo en cuenta lo del lavado de manos y llevando mi tapabocas, así que no puedo decir con exactitud en dónde fue, porque nunca me sentí ni me he sentido mal”. precisó.

Preocupación por la familia

Jonathan Gómez, nadador caleño que disputa la Liga de Natación de los Estados Unidos. Archivo de Jonathan Gómez 7 El País

Para Jonathan, lo más difícil de la situación es pensar en las personas del núcleo familiar con las que ha tenido contacto durante todos estos días, incluido su abuelo, quien tiene 84 años.



“En estos momentos me encuentro aislado, pero el golpe más duro es pensar la salud de mi familia, en cómo quizá le haya podido pasar el virus sin sentir nada. Te preocupa más el bienestar de ellos que el tuyo, da mucho miedo que alguien pueda perder la vida y sea por tu culpa, esa preocupación ha sido lo más tenaz por lo que he pasado en estos días”, indicó.

Jonathan confirmó que este lunes su familia y las personas cercanas que tuvieron contacto con él se realizarán las respectivas pruebas PCR para saber si también son portadores del virus.



“Gracias a Dios en mi familia nadie ha estado enfermo ni ha tenido síntomas”, contó Jonathan.



“Ojalá podamos salir de la duda pronto porque la incertidumbre es tenaz. Esperemos resolver esto y salir adelante como familia. A mí me hicieron la prueba el lunes pasado y me entregaron los resultados el viernes, es decir que hay que esperar más o menos unos cuatro días”, apuntó.



Para Jonathan, el malestar ha sido mental. “Te golpea mucho pensar en la posibilidad de que alguien de tu familia esté enfermo, pero como dije, es una bendición que ninguno de ellos se esté sintiendo con malestar en estos momentos.

Las lecciones

Para el nadador vallecaucano, uno de los aspectos que más lo ha fortalecido en estos momentos es saber que cuenta con el gran apoyo de su familia y el de su entorno deportivo.



“En estos momentos de oscuridad es cuando Dios te hace ver las bendiciones que tienes y que antes quizá no se notan. He recibido el respaldo de mi familia y de las diferentes instituciones del deporte, porque no es fácil llevar encima esa preocupación de que pudiste haber dañado a alguien por no conocer tu condición de salud”, señaló el deportista.

Jonathan también quiso mandarle un mensaje a todos los caleños, que en estos momentos están viviendo momentos muy complicados a causa de la pandemia, que está en pleno ‘pico’ y sigue dejando contagios en la región.



“Esto es real, quiero mandarle un abrazo a todos los caleños y vallecaucanos, quiero que nos demos cuenta que esto nos toca a todos. Yo sé que Dios nos va a permitir ganar ganar esta ‘guerra’ y nos dejará ver la luz en medio de la oscuridad”, reflexionó.



Finalmente, el caleño expresó que espera recuperarse pronto para enfocarse en lo que es su gran sueño: participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán en el verano del 2021. Después de haber participado en Río 2016, Gómez sueña con ganar una medalla en suelo nipón.



“Ese sueño del podio olímpico sigue intacto y yo sé que va a suceder. Voy a seguir luchando más fuerte que nunca para conseguirlo”, concluyó.