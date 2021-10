Íngrit Valencia, medallista olímpica en Río 2016, recibió este jueves una donación de $150 millones con la que la boxeadora podrá hacer realidad el sueño de tener casa propia.



El aporte fue entregado en el marco de la campaña 'Ayudar nos hace bien', liderada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz Sandoval, y contó con la participación de la Fundación Solidaridad por Colombia, las constructoras Amarilo, Bolívar, Marval, Prodesa, Ingeurbe y Gerenciar, y el Ministerio del Deporte.



"Queda probado que cuando nos unimos en una causa común, de corazón y cuando sumamos generosidades y buenas voluntades, el resultado es exitoso, no solamente para el que recibe ese beneficio directo, sino para todos los que están a su alrededor", destacó Ruiz Sandoval.



Cabe recordar que la medallista olímpica lanzó un 'grito de auxilio' a inicios del mes pasado, luego de que fuera víctima de una estafa por parte de un hombre que la engañó para que le entregara un anticipo por una vivienda que sería rematada.



La deportista debió desalojar el inmueble el pasado 7 de septiembre, luego de que apareciera el dueño legítimo del mismo. El presunto estafador fue capturado el pasado 3 de octubre.



La primera dama lamentó y comentó el incidente que representó que la boxeadora debiera ser desalojada de la vivienda en la que residía con su familia desde hacía un año y que significó la pérdida de los ahorros que había destinado para la compra del inmueble.



"Reprochamos y nos duele el incidente lamentable, condenable por el que pasaste, pero hoy tu esfuerzo, el haber puesto en alto, el reconocer a un país, como bien lo dijo el Presidente, y que detonó de alguna manera toda esta cadena de generosidad, hoy te da la posibilidad de poner los brazos nuevamente en alto en señal de victoria", resaltó.



Alejandra Robledo, gerente de Creación de Capital Social de la Constructora Bolívar, agradeció a Íngrit Valencia "por permitirnos soñar como país e inspirar a niños y jóvenes de la sociedad".



Por su parte, Guillermo Herrera, ministro del Deporte, expresó su alegría por lograr devolverle la sonrisa, así como la ilusión, a la primera boxeadora medallista olímpica del país.



"Hoy más que nunca reconozco que cuando se unen los esfuerzos y las manos solidarias de los amigos para sacar a alguien adelante es lo más importante que podemos hacer en la vida. Cuando eso toma fuerza no hay obstáculo que pueda impedir el cumplimiento de un sueño, una meta o un objetivo", dijo.



La deportista oriunda de Morales, Cauca, agradeció el esfuerzo de todos los sectores y señaló: "Hoy no estoy en un ring compitiendo, pero me siento respaldada por el Gobierno Nacional y el sector privado. Sé que esto es una llave para seguir abriendo más caminos, tanto en mi vida profesional como deportiva. Espero seguir representando a mi país de la mejor manera posible por medio del deporte y enseñarles a más mujeres que tenemos la capacidad de salir adelante en unión y en solidaridad".



