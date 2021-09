Íngrit Valencia perdió la pelea: "El lunes tengo que entregar la casa que compré con mis ahorros"

Los reclamos con documentos en mano, la solidaridad de vecinos y de gente del deporte y lo que generó la noticia, de nada sirvieron: la medallista olímpica Íngrit Valencia deberá entregar la casa donde vive desde hace un año en Ibagué.



¿La razón? Fue estafada por un señor que aparecía como 'secuestre' de la residencia, al que le entregó una cuota inicial de $150 millones de pesos, con la promesa de que cuando regresara de los Olímpicos de Tokio que se cumplieron recientemente, le abonaría el resto.



"Lamentablemente el lunes (6 de septiembre) debo entregar la casa; acá vinieron el juez y el nuevo dueño y otras personas, y aunque les mostré documentos de pago al señor que era el encargado de rematar la vivienda, me dijeron que no había nada que hacer, que había sido estafada", le dijo Íngrit a El País.



Aseguró que "el nuevo dueño me dio plazo hasta el lunes para que le desocupara; estoy viendo a ver para dónde me voy, lamentablemente perdí 150 millones de pesos porque ese señor (Dayro Arias Carvajal) no aparece por ningún lado. Estoy a la espera de que la Fiscalía haga su trabajo y encuentre a ese señor".



La boxeadora pidió la ayuda de los colombianos para recuperar lo perdido. "Hay una propuesta y es recaudar fondos a través de la fundación de Mariana Pajón, como se hizo con Yuberjén; espero la solidaridad de toda Colombia, que me apoyen porque se me fueron los ahorros de toda la vida y los premios que gané gracias al boxeo".



Íngrit señaló que está a la espera de la ayuda que le prometieron el presidente Iván Duque y el viceministro de Vivienda.



"Estoy pasando por un momento difícil, espero la solidaridad de todos, siempre me dediqué a representar a Colombia y nunca pensé vivir una situación tan preocupante como la que estoy atravesando", dijo la medallista olímpica en Rio 2016 y participante de los Juegos de Tokio 2020.



Quienes deseen colaborarle a Íngrit Valencia pueden ingresar al siguiente link: mypodium.co/ingrit/.