Sin colombianos dentro del corte, sigue en acción el Astara Golf Championship

Se cumplió este viernes una nueva jornada del Astara Golf Championship presentado por Mastercard, cuarta competencia del Korn Ferry Tour en 2023 y que se desarrolla en el Country Club de Bogotá.



Para Colombia, el corte reglamentario tras la segunda jornada dejó infortunadamente fuera de carrera a nuestros tres representantes, con el estadounidense Kevin Dougherty como único líder.



El antioqueño Camilo Villegas y el bogotano Daniel Faccini, ambos con 141 golpes (pares), se quedaron en el camino por un tiro, tras recorrer el campo ‘Fundadores’ en este soleado viernes, día ideal para el juego al norte de la capital colombiana.



Villegas complementó el 69 de la víspera con un 72 (+1) en el día, intercambiando un bogey y un birdie en sus primeros nueve, metiéndose en el corte con un gran birdie al par 5 del 8. Sin embargo, en el segundo tiro del 9 se fue a la izquierda, dejándose un putt largo para par en el 9 que no logró embocar.



Faccini, minutos más tarde, vivió algo similar al jugar arriba de par los hoyos 11 y 16 de la ida (salió por el 10), embocando uno largo para birdie en el 17 y volviendo a irse sobre par en el 1, con 73 (+2) en la jornada.



El bogotano tuvo la chance de descontarle al par 4 del 9, fallándolo por muy poco. El risaraldense Daniel Zuluaga, finalmente, completó su debut en el campeonato con 151 (+10), marginándose igualmente de las dos rondas de cierre.



Mientras, a su 63 del jueves, el estadounidense Kevin Dougherty le sumó un 68 para ser el único líder del campeonato. Con un total de 131 (-10), el jugador de 31 años se separa por un golpe del también estadounidense John Augenstein, quien hoy aprovechó para hacer un buen 68 en Pacos y Fabios.



Una ronda de 66 golpes le permitió a Kris Ventura escalar 13 casillas en la general. Al fin de semana, el noruego llega en el tercer lugar con un global de 133.



A tres golpes de la punta está el estadounidense David Kocher, líder de los primeros 18 hoyos de juego. Ayer firmó un 62 pero hoy se enfrentó a Fundadores y lo pagó caro con un 72 que lo obligó a ceder el liderato en el Country Club de Bogotá.



El top-5 del Astara Golf Championship lo cierran con 6-bajo par 135, el sueco Jonas Blixt (71), el alemán Thomas Rosenmueller (71) y los estadounidenses Alex Weiss (71), Billy Tom Sargent (70), Jacob Bridgeman (69), Quade Cummins (64), Dawson Armstrong (71), Brady Calkins (70) y Ryan Gerard (68).



El mejor latinoamericano de la competencia es el argentino Nelson Ledesma, quien firmó una tarjeta de 70 golpes en Fundadores. El exmiembro del PGA TOUR registró en la ida dos birdies, un águila y un bogey para hacer 3-bajo par a la hora de hacer el cruce.



Aunque inició los segundos nueve con birdie en el 1, tres bogeys en sus siguientes cuatro hoyos lo privaron de quedar más arriba en el tablero de posiciones.



De los 18 jugadores latinoamericanos que iniciaron la semana, solo seis superaron el corte. Las siguientes son las posiciones y scores de estos jugadores luego de 36 hoyos de juego en el Country Club de Bogotá.



El Astara Astara Golf Championship es el segundo de tres torneos del Korn Ferry Tour en América Latina. El primero fue el Panamá Championship y el tercero será el Astara Chile Classic, del 30 de marzo al 2 de abril en Santiago de Chile.



El jugador latinoamericano que sume más puntos en este trío de eventos recibirá una exención para jugar el México Open at Vidanta, torneo del PGA Tour programado del 27 al 30 de abril en Vallarta, México.



Dougherty jugó sus dos primeras rondas con el ídolo local y cuatro veces ganador en el PGA Tour, Camilo Villegas. En su presentación de viernes, en la que arrancó por el tee del 10, el estadounidense se despachó con cuatro birdies y un solitario bogey en el 17.



“Fue una semana especial. Creciendo, Camilo fue mi héroe y es una de las razones por las que juego golf. Estar con él los dos primeros dos días y en su país fue muy especial. Si a eso le sumas que estoy pasando por un buen momento, puedo decir que es doble la satisfacción”, sostuvo Dougherty, quien es graduado de Oklahoma State University.



El corte fue superado por un total de 75 jugadores y quedó fijado de -1. La tercera ronda iniciará a las 6:58 a.m., hora local, con todos los jugadores saliendo por el tee del 1. El último grupo estará conformado por Dougherty, Augenstein y Ventura y saldrá a jugar a las 11:30 a.m.