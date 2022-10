Un año redondo: El fútbol femenino sacó la cara por Colombia en torneos internacionales

La temporada 2023 es sencillamente inolvidable para el fútbol femenino de Colombia.



En todos los torneos, sea a nivel de Selección o de clubes, las cafeteras tuvieron un notorio protagonismo, lo que habla de los grandes progresos de este deporte en Colombia.



Las buenas noticias comenzaron con la Copa América femenina de mayores que se jugó en Colombia del 8 al 30 de julio.



En ese torneo, el equipo dirigido por Nelson Abadía logró una gran campaña, disputando la final en Bucaramanga con Brasil, siendo ese el único partido que perdió.



Instalada en el Grupo A en Cali, la Selección Colombia ganó sus cuatro encuentros: 4-2 a Paraguay, 3-0 a Bolivia, 2-1 a Ecuador y 4-0 a Chile, para avanzar a semifinales.



En esa fase venció ajustadamente a Argentina en Armenia 1-0, con gol de Linda Caicedo, victoria que le dio tiquete para jugar la final contra Brasil en Bucaramanga.



El 30 de julio el conjunto nacional cayó 1-0 con un penal anotado por Debinha en el minuto 39.



El subtítulo de todas maneras fue un gran logro para Colombia, que logró cupo para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023, y para los Juegos Olímpicos de París 2024, además de contar con Linda Caicedo como la mejor jugadora del torneo.



Para Colombia luego vino el Mundial Sub 20 del 10 al 28 de agosto. En primera fase venció 1-0 a Alemania, empató 1-1 con México y 2-2 con Nueva Zelanda, resultados que le dieron la clasificación para cuartos de final.



En esa instancia cayó 1-0 con Brasil, despidiéndose del Mundial de Costa Rica.​



Para este Mundial, así como para el Sub 17 que terminó en la India, Colombia alcanzó sus tiquetes en los Suramericanos, en los que ocupó lugares de privilegio.



A nivel de clubes vino la Copa Libertadores que terminó recientemente en Ecuador, y en el que Deportivo Cali y América llevaron la representación colombiana.



En primera fase las azucareras le ganaron 2-1 a Corinthians, 2-1 a Olimpia y 10-1 a Always Ready de Bolivia, avanzando a cuartos de final.



América también hizo lo propio después de vencer 1-0 a Santiago Morning de Chile, 8-0 a Deportivo Lara de Venezuela y 2-1 a Alianza Lima.



En cuartos de final el Cali dejó en el camino a Ferroviaria de Brasil 2-1, en tanto que América también pasó a semifinales al superar 4-2 en los penales a Universidad de Chile, después de empatar 1-1 en los 90 minutos.



En semifinales las verdiblancas perdieron 3-0 en los penales con Boca Juniors, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. América, por su parte, cayó 1-0 con Palmeiras.



Los dos equipos colombianos jugaron por el tercer lugar, ganando América 5-0 en la capital ecuatoriana.



La temporada redonda la sellaron las muchachas de la Selección Sub 17 con su gran campaña en el Mundial de la India, donde alcanzaron el segundo lugar.