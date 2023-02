Suramericano Sub20: así quedaron los cupos repartidos para el Mundial de Indonesia

Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador, los cuatro primeros del hexagonal final del Suramericano Sub 20 que terminó este domingo en Bogotá, alcanzaron los cupos para el Mundial de la categoría en Indonesia.



El último tiquete lo logró Ecuador, que en el estadio de Techo venció 1-0 a Paragua, selección que también pugnaba por el pasaje para el certamen orbital.



A los ecuatorianos también les favoreció que en El Campín, Colombia venció a Venezuela, que también estaba peleando la clasificación para Indonesia.



El Mundial de Indonesia está programado para jugarse del 20 de mayo al 11 de junio de este año.



El Suramericano Sub 20 también entregó tiquetes para los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2023.



Los tres primeros del torneo Sub 20 que concluyó este domingo - Uruguay, Brasil y Colombia -, llevarán la representación de la región, además de Chile que es el anfitrión.