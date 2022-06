Selección Colombia Sub 20 venció a Japón y avanzó a segunda ronda en el Maurice Revello de Francia

La Selección Colombia Sub 20 se clasificó a la segunda ronda del torneo Maurice Revello que se juega en Francia, luego de vencer este lunes 2-1 a Japón en el estadio Parsemain.



Gustavo Puerta a los 47 minutos y Jorge Hurtado a los 60 anotaron para el combinado nacional, en tanto que Jiro Nakamura, a los 89, descontó de tiro penal para los japoneses.



Colombia, que esta vez fue dirigida por Héctor Cárdenas, luego de su experiencia con la de mayores en el amistoso frente a Arabia, dejó una mejor sensación y fue justa ganadora del encuentro.



El equipo nacional manejó el balón con Alexis Castillo y Daniel Luna, los encargados de conducir las acciones desde el mediocampo, y en ataque metió presión con Isaac Zuleta y Jorge Hurtado.



A los 5 minutos un centro de Daniel Luna al área japonesa no encontró receptor, respondiendo el equipo asiático a los 16 con un cabezazo de Yamane que se fue milagrosamente desviado.



A los 37 minutos Alexis Castillo remató al palo después de un error en la salida del arquero Kimura. Con el 0-0 se liquidó el primer tiempo.



En el segundo Colombia retomó el manejo y muy rápido, a los 47, abrió la cuenta por medio de Gustavo Puerta, quien remató con potencia, pero el balón dio en un zaguero y descontroló al arquero para el 1-0.



A los 60 el combinado nacional aumentó la cuenta con gol de Jorge Hurtado de zurda, después de un preciso pase de Gustavo Puerta.



Colombia mantuvo el control, pero a los 89 el zaguero Elber Olaya cometió penal que fue convertido luego por Jiro Nakamura para el 2-1.



El gol le dio aire a Japón que arrinconó a Colombia en procura del empate, pero el resultado no se alteró, alcanzado el onceno cafetero su clasificación a la siguiente ronda.