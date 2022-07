Selección Colombia se juega esta noche el paso a las semifinales de la Copa América femenina

Una definición de infarto se avecina en el Grupo A de la Copa América Femenina: en la última fecha la local Colombia, Chile y Paraguay pelearán por los dos cupos a las semifinales.



El miércoles, las tres selecciones llegarán con la calculadora en la mano en una jornada que tendrá dos juegos en simultáneo:



En el Estadio Centenario de Armenia (centro-oeste), Colombia, líder del grupo con 9 puntos, se medirá con Chile (6) a partir de las 20H00 locales (01H00 GTM del jueves).



A la misma hora, Paraguay (6) enfrentará a Ecuador (3) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.



Una combinación de resultados en la que Chile y Paraguay ganen sus respectivos partidos podría apretar la parte alta del grupo con un triple empate.



- Cálculos -

A Colombia le basta con la igualdad para estar en semifinales. Pero una derrota en Armenia y una victoria de Paraguay en Cali comprometerían esas aspiraciones. En ese caso, los tres equipos quedarían con 9 puntos.



La organización de la Copa dispuso que el primer ítem de desempate son los resultados en duelos directos, pero ningún conjunto sacaría ventajas en ese apartado:



Chile vencería a Colombia, Colombia superó a Paraguay, y Paraguay derrotó a Chile.



A esa altura, la diferencia de gol definiría las posiciones. Antes de jugarse la última fecha, Colombia tiene +6, Chile +1 y Paraguay +5.



Fiel a la meta que se ha trazado el plantel colombiano desde el inicio de la Copa, su DT Nelson Abadía, fijó como objetivo no solo la clasificación sino el puntaje perfecto.



"El propósito nuestro es sacar todos los puntos que tengamos en disputa (...) el equipo tiene un firme propósito que es llegar con 12 puntos" a la siguiente fase, dijo Abadía en rueda de prensa.



Del lado chileno, la portera Christiane Endler anticipó que su equipo no querrá "especular" con el resultado del partido de Paraguay e irá directamente por el triunfo ante Colombia.



"Tenemos que enfrentarlo de la misma forma que hemos enfrentado los otros tres partidos: con la misma seriedad, las mismas ganas. Es una final para nosotras, sabemos que tenemos que ganar", añadió la guardameta.



- "Punto clave" -

"Queremos hacer historia, vamos la albirroja!", se alentó la cental paraguaya María Martínez en un video publicado por la federación en Instagram.



Pero su equipo no tendrá un partido sencillo. Pese a que Ecuador llega a la última fecha sin opciones de clasificar a la semifinal, aún puede ocupar la tercera casilla del grupo con una victoria.



De lograrlo, disputaría uno de los cupos a la repesca del Mundial de 2023 con el equipo que quede en esa misma posición en el Grupo B.



Para no marcharse del torneo con las manos vacías, la DT de Ecuador, la brasileña Emily Lima, apuntó a detener a la delantera paraguaya Jessica Martínez, a quien conoce de su paso por el Brasileirao.



"El punto clave de Paraguay es Jessica, conozco muchísimo la calidad que tiene", declaró la entrenadora