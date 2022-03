Selección Colombia necesita goles y fortuna para afrontar las últimas dos fechas de Eliminatorias

La Selección Colombia se juega sus últimas chances de llegar al Mundial de Catar 2022 al enfrentarse a los seleccionados de Bolivia y Venezuela en el cierre de la eliminatoria mundialista.



El DT Reinaldo Rueda buscará la embolatada clasificación con las mismas fichas en el ataque que acumulan siete partidos sin anotar por eliminatorias, según la convocatoria divulgada el miércoles pasado.



El estratega vallecaucano citó a ocho atacantes para la doble confrontación que será vital para soñar con el cupo directo al Mundial o por lo menos lograr meterse a zona de repechaje.



Alfredo Morelos (Rangers de Escocia), Hárold Preciado (Santos de México), Luis Díaz (Liverpool de Inglaterra), Luis Fernando Muriel (Atalanta de Italia), Luis Sinisterra (Feyenoord de Holanda), Luis Suárez (Granada de España), Miguel Ángel Borja (Junior de Barranquilla) y Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt de Alemania) fueron los hombres escogidos por Rueda para llevar la misión de volver al gol y mantener viva la ilusión de la cita orbital.



Con esas cartas, Colombia intentará derrotar a Bolivia, el 24 de marzo en Barranquilla, y Venezuela, el 29, en suelo patriota.



Por ahora, los cafeteros están fuera de Catar en la séptima posición con 17 puntos, cinco por detrás de Uruguay, que tiene el último cupo directo, y a cuatro de Perú, que está parcialmente en el puesto del repechaje internacional.



Aunque algunos expertos le pedían al técnico cambios en la convocatoria para acabar con la sequía de más de 600 minutos, Rueda decidió no llamar a Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien ha marcado tres goles durante marzo con el Watford de Inglaterra.



Con las cartas sobre la mesa, Reinaldo apostará por varias fórmulas tácticas en ataque.



Por el momento en el que llegan los atacantes citados en sus respectivos clubes, se puede prever que el seleccionado nacional tendría a dos hombres en el frente de ataque, Luis Fernando Muriel y Santos Borré, acompañados desde el extremo izquierdo por Luis Díaz, realizando la misma función que hasta ahora le ha servido para ganarse todos los elogios con Liverpool.



Para el exgoleador de la Selección Colombia Arnoldo Iguarán, el técnico estaba entre la espada y la pared: “Si Rueda hacía una convocatoria completamente nueva, lo iban a criticar, porque se la jugó con futbolistas sin experiencia en Selección, así como hoy lo están criticando porque llamó a los mismos”.



Iguarán dice que el reto es claro: “Hay que ganar los dos partidos y esperar que se den otros resultados, pero la tarea es vencer a Bolivia y Venezuela con cualquier nómina que utilice”.



Para Iguarán, así Rueda haya acudido al mismo grupo, sí puede hacer variantes entre los llamados. “El 9, por su presente, debe ser Luis Muriel”, puntualizó Arnoldo.



Otro que opinó sobre el llamado de los delanteros fue Luis Alfonso Fajardo, quien cree que lo que hizo Reinaldo Rueda es una muestra de confianza: “Es un compromiso muy grande para los jugadores, porque el técnico les está diciendo que pese a que no han rendido en los últimos partidos, son ellos los que pueden darle vuelta a la situación”.



Para el ‘Bendito’, quien disputó el Mundial del 90 con Colombia, estos futbolistas deben responder en los dos últimos encuentros y, si no alcanzan a clasificar, por lo menos despedirse bien, porque muchos de ellos no alcanzarán a estar en un próximo proceso.



Así llegan los delanteros

Sin duda que Luis Díaz no solo es el mejor delantero colombiano en el exterior, sino que es el futbolista de nuestro país que se destaca en el balompié internacional.



En la temporada 2022, el atacante guajiro suma 921 minutos disputados, incluyendo los últimos partidos que disputó con Porto de Portugal antes de dar el salto a la Liga Premier.



En lo que va del año ha festejado cuatro anotaciones, dos con Porto y dos con los ‘Reds’ ingleses.



Luis Fernando Muriel es otro de los atacantes que atraviesa por un buen momento con Atalanta en Italia.



Ha jugado 584 minutos, ha anotado 5 goles en el 2022 y en los últimos compromisos ha sido pieza clave para la campaña de la escuadra italiana en la Europa League, donde se instaló en cuartos de final y ahora enfrentará a RB Leipzig.



El otro candidato que aparece como favorito para conformar la zona delantera de Colombia ante Bolivia es Rafael Santos Borré, fundamental para Eintracht Fráncfort, que ha tenido una sorprendente campaña en la Europa League, torneo donde ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.



“En el caso de Borré es un jugador que puede jugar de 9 o ser complemento. Como lo hemos visto en días pasados con su equipo, es un delantero que sabe llegar a posición de gol porque ha hecho esa función”, indicó Campo Elías Teherán Jr. en Win Sports.



Además de los tres delanteros antes mencionados, Rueda puede echar mano de los otros cinco atacantes que llegan con buenos números a estos dos cotejos finales en el camino a Catar 2022.



Alfredo Morelos ha sido uno de los destacados con Rangers y con sus goles ha llevado a su escuadra a cuartos de final de la Europa League. Suma 887 minutos en este año y ha marcado 5 goles.



Otro que atraviesa un momento dulce con el gol es Hárold Preciado, con Santos Laguna de México. Ha disputado 710 minutos y ha anotado 5 goles.



Luis Sinisterra es una de las figuras del Feyenoord holandés en la Conference League de Europa. 644 minutos suma este año y ha convertido en tres ocasiones.



En la lista aparece Miguel Borja, del Junior, donde ha disputado 733 minutos y suma 5 tantos.



Y el último atacante convocado es el samario Luis Suárez. Con el Granada español ha jugado 877 minutos y ha anotado tres veces.



Alternativas de calidad y estilo tiene Rueda para el ataque de Colombia en dos partidos donde urge de goles y algo de fortuna para soñar con Catar.