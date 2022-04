Selección Colombia femenina sub20 goleó a Venezuela y sueña con el Mundial de Costa Rica

La Selección Colombia femenina sub20 derrotó a Venezuela 3-0, en la segunda jornada del Suramericano de la categoría que se disputa en Chile.



Las dirigidas por Carlos Paniagua venían de padecer un duro golpe luego de caer goleadas 3-0 frente a las brasileñas en el comienzo del cuadrangular final y llegaron al compromiso de anoche con la obligación de conseguir los tres puntos, para seguir en carrera por un cupo al campeonato del mundo de Costa Rica.



La falta de definición reinó en la primera media hora del juego y no fue sino hasta el minuto 36 cuando la ‘tricolor’ abrió el marcador, luego de un centro de María Camila Reyes que conecta la pelota con Gisela Robledo y esta solo toca el balón para que entre a la portería.



Ya para el segundo tiempo se presentó una polémica arbitral a los 60 minutos luego de que la jueza no validara una acción de gol para Colombia, después de un remate desde fuera del área y que el balón entrara al arco, pero no fuera decretado el gol.



Al minuto 78 fue Ingrid Guerra quien se lució con un golazo luego de cazar un rebote en el área y mandar esa pelota al segundo palo.



El último gol de la noche llegó por parte de Gisela Robledo, quien al minuto 90+3 entra al área, elude a la golera venezolana y remata para el 3-0.



La última fecha para Colombia será frente a Uruguay este domingo a las 4:00 p.m., en lo que será la definición del segundo cupo para el Mundial de Costa Rica femenino sub20.