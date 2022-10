Selección Colombia Femenina se juega la vida frente a China en el Mundial sub17

La Selección Colombia femenina sub 17 se juega una final este sábado (6:00 a.m.) ante China para seguir con vida en el Mundial de la India. Solamente sirve ganar.



El equipo de Carlos Paniagua tuvo una salida en falso en su primer partido ante España al haber perdido 1-o. Las colombianas no encontraron su buen fútbol y tuvieron el riesgo de perder su figura Linda Caicedo por lesión.



Por su parte, China viene de ganarle a México y es el líder del Grupo C con 3 puntos y dos goles a favor.



La ‘Tricolor’ tiene la obligación de ganarle a China para aspirar a la clasificación a la siguiente fase. Solamente pasan dos equipos por grupo.



“Yo creo que es muy importante para este partido tener la pelota. Sabemos que China es un equipo muy ordenado, en la parte defensiva de pronto nos puede costar, pero no hay que perder la paciencia, ni desesperarnos, que en algún momento llega el gol”, comentó Natalia Hernández, previo al encuentro ante China.



El equipo de Carlos Paniagua deberá volver a equiparse en el ataque y dejar a un lado la dependencia de Linda Caicedo. Contra España, la estrella vallecaucana sufrió un golpe en el encuentro y Colombia bajó mucho el ritmo.



“Todas estamos conscientes de que nos quedan aún dos partidos, de que la clasificación aún depende de nosotras. Creo que lo más importante es la unión que tenemos todas, tanto las que juegan como las que están en la banca; yo creo que eso es lo mejor, el tener todavía esa unión que hay en el plantel y que todas juntas podemos sacar esto adelante. Todavía tenemos dos partidos adelante que nos pueden dejar con vida en este Mundial”, aseguró Natalia.



De esta manera, Colombia deberá sumar una victoria ante China para seguir con vida y aspirar a la clasificación a los octavos, fase a la que nunca ha avanzado Colombia en este torneo.



La ‘Tricolor’ se enfrentará con China y espera que México pueda hacer la tarea ante España. El partido se podrá ver por Caracol Sports.