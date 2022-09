Selección Colombia femenina juega esta tarde amistoso frente a Costa Rica en Palmaseca

La Selección Colombia femenina sigue su preparación para el Mundial del próximo año en Nueva Zelanda y Australia, con el primero de dos encuentros amistosos que sostendrá ante Costa Rica en territorio vallecaucano.



Esta tarde (4:00) el partido será en el estadio del Deportivo Cali, a puerta cerrada para los aficionados.



El equipo nacional cumplió ayer en la sede del Club Campestre con su última práctica para este encuentro, y aunque el técnico Nelson Abadía no confirmó la formación titular, hay una nómina muy cercana que podría comenzar el duelo ante las 'ticas'.



Catalina Pérez, Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Catalina Usme, Manuela Pavi, Mayra Ramírez y Linda Caicedo podrían ser las elegidas por Abadía para el compromiso de esta tarde en Palmaseca.



Como alternativas quedarían jugadoras importantes como Paula Medina, Mónica Ramos, Liced Serna, Ivonne Chacón, Fabiana Yantén, Elexa Bahr, Carolina Arias y Lady Andrade, entre otras.



El siguiente compromiso, también contra Costa Rica, será el martes en el Pascual Guerrero desde las 7:30 p.m., con presencia de aficionados.

“Costa Rica es un rival que sabe manejar el balón, es muy valiente. Hemos venido trabajando en la presión alta. La idea es seguir con una buena preparación y responder a estos compromisos”, dijo la defensora Daniela Arias.



Sobre el objetivo final, que apunta a llegar bien al Mundial del 2023, Arias señaló que “Queremos ir al Mundial y hacerlo bien; obviamente el primer objetivo es pasar la fase de grupos. Debemos seguir preparándonos para dejar el listón mucho más alto. No podemos perder la base que tenemos”.



Un buen proceso

El equipo nacional que dirige el vallecaucano Nelson Abadía viene adelantando un importante proceso cuyo objetivo esllegar de la mejor manera al Mundial que se realizará en Nueva Zelanda y Australia en el 2023.



La Selección puso un punto muy alto en la pasada Copa América, en la que quedó como primera de su grupo, avanzó hasta la final y se quedó con el subtítulo luego de caer en un reñido partido contra Brasil (0-1).



En ese certamen, que tuvo como sede a Colombia, el combinado nacional mostró jugadoras en gran nivel como Linda Caicedo, a la postre la mejor de la Copa América; Leicy Santos, que esta vez no está en el equipo por lesión; Catalina Usme, Daniela Arias y Daniela Montoya, entre otras.



Después de los dos partidos la Selección se disolverá, las jugadores regresarán a sus clubes y estarán pendientes de una nueva fecha Fifa para continuar con la preparación con miras al Mundial del próximo año.



El equipo dirigido por Nelson Abadía también le apunta a los Juegos Olímpicos de París 2024, evento al que llegará gracias al boleto adquirido en la pasada Copa América.