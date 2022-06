Selección Colombia: En Perú aprueban el trabajo de Néstor Lorenzo

Una buena huella dejó en su paso por Perú el nuevo técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.



La prensa inca avala su estilo, asegurando que con él en el banco, el Melgar de Arequipa mejoró hasta el punto de ser sorpresa en la Copa Suramericana.



“Lorenzo ha demostrado un determinado estilo que va con el buen trato de la pelota. Aunque eso no tenga nada que ver con que su equipo sea ofensivo. Melgar es un equipo camaleónico porque sabe adaptarse a las circunstancias, pero él ha demostrado ser muy táctico, my observador y trabajador, porque cuando a Melgar le ha faltado un jugador por alguna circunstancia, les ha dado cabida a los jóvenes sin ningún problema”, dice Horacio Zimmer mann, del canal Movistar Deportes de Perú.



Entre tanto, Kevin Pacheco, de Radio Programa de Perú, asegura que Lorenzo gusta de jugar con extremos y opta porque sus equipos sean ofensivos.



“Melgar es un equipo muy ordenado, muy físico, que busca ser protagonista en cualquier campo. Lorenzo utiliza extremos, le gusta que sus equipos sean profundos, pero le da importancia al orden”, dice Pacheco.



Señala que “Lorenzo ha conseguido sobrellevar los dos torneos, Copa Suramericana y liga peruana; la temporada anterior le costó, pero en la segunda corrigió. Es un entrenador comprometido con el crecimiento del fútbol peruano y con los jóvenes”.



Entre tanto, Iván Contreras, periodista en Arequipa, señaló que Lorenzo supo ganarse la confianza de la afición y de la prensa, después de las dudas que había sobre él.



“Es buen entrenador y los resultados lo demuestran. Cuando llegó había dudas de su capacidad porque nunca había tenido el cargo de entrenador principal, pero con Melgar ha podido desarrollarse. Acá en Melgar le han dado plena libertad para decidir en todo lo que sea planificación y es por eso que se le facilitó su trabajo”, manifiesta Contreras.



El periodista agrega que “la principal virtud de Lorenzo es que al jugador lo tiene bien controlado, no le da tiempo para relajarse; después de los partidos lo concentra. Lo tiene metido 100% en el proyecto”.



Por su parte, Francisco González, periodista en Arequipa, reconoce también que al comienzo hubo dudas con Lorenzo.



“Cuando fue oficializado como nuevo técnico de Melgar, un gran sector

de la hinchada cuestionó que se hiciera cargo una persona que no había pasado de ser asistente de Pékerman; sin embargo, con trabajo el argentino echó por tierra ese escepticismo al extremo que ahora, los que criticaron su llegada al cuadro rojinegro, son los primeros que lamentan su partida a la Selección de Colombia”, aseguró González.



Manifestó que “Lorenzo logró que su mensaje calara en el futbolista de Melgar. Creyeron en su filosofía y se comprometieron para que el proyecto se cristalizara. El plantel de Lorenzo siempre supo a lo que jugó. Tenían y tienen el horizonte claro. Solo faltaba paciencia para cosechar los frutos que este 2022 son indiscutibles”.



Lorenzo tendrá ahora la oportunidad de plasmar todas esas bondades de las que habla la prensa peruana en la Selección Colombia desde julio próximo.



Acá también hay dudas, pero, como dice el dicho, para verdades el tiempo.

Datos

La confirmación de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia sorprendió a los aficionados, que esperaban un nombre con más pergaminos.



Lorenzo estará acompañado en el cuerpo técnico por Amaranto Perea, quien estuvo como jugador en el proceso de José Pékerman.



El principal reto del técnico argentino es clasificar a la Selección Colombia para el Mundial del 2026. Además, en este nuevo proceso Lorenzo afrontará eliminatorias y Copa América.