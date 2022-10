Ramón Jesurún les dio la cara a las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17 en India, ¿qué les dijo?

Después de la polémica que generaron las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún sobre los premios económicos a las jugadoras de la Selección Sub-17, que clasificaron a la final del Mundial, el directivo viajó a la India para acompañarlas en el partido definitivo.

Así, Jesurún les dio la cara y se suma a Álvaro González, quien ha acompañado al seleccionado desde el principio del certamen.



En su primera declaración tras arribar a la ciudad, sede de la final, manifestó que si habrá Liga femenina casi todo el 2023 y que sí hay buenos premios para el seleccionado: “Van a tener premios”, dijo.



Ya antes de viajar el máximo dirigente del fútbol colombiano explicó que lo habían malinterpretado. “Yo me refería a que los torneos Fifa y los torneos Conmebol solo entregan premios en categoría mayores. Este torneo efectivamente no es de mayores y no porque sea femenino; los masculinos tampoco reciben premios en categorías sub-20, sub-17 y sub-15. Obviamente, me faltó ser un poco más explícito; las críticas fueron por la falta de claridad de mi parte” indicó.