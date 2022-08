¿Preocupado o tranquilo? Técnico de Selección Colombia habló previo al debut en el Mundial Sub 20 femenino

La Selección Colombia femenina terminó su etapa de preparación y quedó lista para el debut en el Mundial Sub 20 de Costa Rica, este miércoles ante Alemania.



El encuentro que será a las 12 del día, hora colombiana, se jugará en el estadio Alejandro Morera, de la subsede de Alajuela.



El técnico de la Selección Colombia, Carlos Paniagua, habló de las sensaciones del grupo de jugadoras y de lo que será el debut ante la dura Alemania.



"Siento al equipo con mucha ansiedad de que llegue el primer partido, estas jugadoras vienen de hacer un gran sudamericano, que no era fácil. Colombia obtuvo el segundo lugar por detrás de Brasil. Hay ansiedad y emoción. Para nosotros es un orgullo enfrentar en el primer partido a un equipo tres veces campeón del mundo como lo es Alemania", dijo el timonel colombiano.



Sobre la preparación y la llegada de jugadoras que estuvieron en la pasada Copa América con el equipo de mayores, como Linda Caicedo y Gisela Robledo, entre otras, Paniagua señaló que eso fortalece más al grupo.



"El grupo se encuentra muy fortalecido y feliz de que en la última parte de la preparación se unieron cinco jugadoras importantes que vienen de defender los colores de Colombia en la Copa América en donde lograron el cupo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia y los Juegos Olímpicos en París. Cinco de estas jugadoras, vienen fortalecidas y eso nos ayudará mucho", manifestó.



Sobre Alemania, primer rival, Paniagua señaló que "Para mi como técnico es un orgullo tener esta clase de rivales. Nosotros hemos hablado con nuestras jugadoras de cómo manejar este ansiedad, queremos que ellas disfruten el mundial. No fue fácil llegar y esta es una linda oportunidad para representar bien al país”.



El equipo nacional integra el Grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México. El Mundial comenzará el miércoles con cuatro partidos.