¿Para qué tanto microciclo?: La idea que quiere Néstor Lorenzo con los procesos de la Selección

La Selección Colombia completó este miércoles su segundo día del microciclo citado para esta semana de octubre. En esta ocasión el DT Néstor Lorenzo llamó algunos jugadores del FPC y otros de la MLS.



Este sería el segundo microcilo del mes. Cabe recordar que el entrenador argentino ya había hecho unos anteriores con los arqueros del fútbol colombiano.



En la rueda de prensa que se realizó este miércoles, el DT de la 'Tricolor' explicó el objetivo de estos llamados ante la duda y fuerte crítica de un sector de la prensa colombiana.



“Nos sirven para tener un conocimiento del fútbol local, ver en qué nivel estamos, intercambiar datos con los clubes, hacer un seguimiento al rendimiento y al físico. Todo sirve para mejorar”.



Lorenzo aseguró que estos ya estaban planeados desde el mes de julio y que no tienen que ver para los amistosos de Paraguay y Estados Unidos: “Cuando programamos los microciclos en julio, todavía no estaban los partidos de Paraguay y Estados Unidos por lo que no tenían ese objetivo. Se programaron en las semanas donde no había competencia entre semana, se habló con varios técnicos de primera división”.



Por otro lado, el seleccionador destacó la importancia de estos llamados e hizo valer el trabajo que tiene planeado en los procesos de la Selección Colombia.



​“La idea era generar un sentido de pertenencia, una identidad y crear un proceso en Selección con jugadores que tienen proyección por más de que no jueguen en sus clubes. Tenemos la posibilidad de trabajar con estos muchachos que tienen futuro, pero no sabemos en qué momento los necesitaremos”



Por último, Néstor Lorenzo aseguró que ya está en el trabajo de lo que se viene en el 2023 y que el primer objetivo claro afrontar son las eliminatorias para el siguiente Mundial.



“Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en Fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones”.