¡Orgullosos de ustedes!: Colombia logró el subcampeonato de la Copa América Femenina

Colombia no pudo redondear con el título la buena campaña que hizo a lo largo de la Copa América Femenina en casa, pero ganó prestigio, respeto y espacio en el concierto continental.



Las colombianas cayeron anoche 1-0 contra Brasil en una final que jugaron con dignidad y altura, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, que estuvo con las gradas colmadas de hinchas con camisetas amarillas.



No alzó la Copa el equipo de Nelson Abadía, pero estará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.



Hizo un buen primer tiempo Colombia, que tuvo personalidad y juego dinámico, sin amedrantamientos ante la poderosa Brasil, que desde temprano perdió a la centrocampista Angelina por lesión, y le dio paso a Duda.



La primera acción del equipo cafetero que llevó peligro al arco de la ‘Canarinha’ sucedió en el minuto 20, por medio de un tiro libre de Catalina Usme que tuvo que enviar al cobro de esquina la portera Lorena.



Colombia generaba sociedades con Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez, aunque la última jugada no era contundente. Brasil, por su parte, tomaba precauciones agrupando bastantes jugadoras en la zaga.



Cuando se iban al ataque, las brasileñas optaban por las bandas, pero Daniela Caracas y Manuela Vanegas sabían responder por sus respectivos costados en la marca. Entonces, Brasil intentó remates de media distancia, como uno que hizo Adriana y pasó cerca del palo derecho de la arquera Catalina Pérez.



No generaba peligro Brasil, pero Debinha, la más sobresaliente hasta el momento, se inventó una jugada por el centro del área y fue derribada por Manuela Vanegas. Penal y gol para la ‘Verdeamarela’ en el minuto 39. La propia Debinha ejecutó el cobro al palo derecho, mientras que Catalina Pérez se la jugó al otro costado.



Colombia conservó la calma a pesar de estar abajo en el marcador, pero no perdió el ritmo. En el minuto 45 hubo una jugada polémica en la que Mayra Ramírez bajó en el pecho un balón dentro del área y en la acción fue derribada por una defensa. El VAR no revisó la jugada.



Y antes de irse a las duchas, Brasil le perdonó el segundo a Colombia con un remate de Rafaelle, luego de un balón que quedó flotando en la zona de peligro.



En el segundo tiempo, las brasileñas fueron más que las colombianas en los primeros minutos. Encimaron, taparon la salida, sumaron volumen de ataque y jugaron prácticamente en los predios de las ‘Cafeteras’.



El segundo gol de Brasil era inminente y Colombia solo atinaba a defenderse, sin descuadernarse, pero la superioridad del fútbol y el físico de la ‘Canarinha’ era evidente.



Catalina Pérez ahogó el segundo grito de gol en un mano a mano con Debinha, y a partir de allí Colombia despertó, buscando el empate con acciones de Linda Caicedo o Leicy Santos. Y puso más ritmo, más fútbol y coraje. Argumentos que al final fueron insuficientes, porque Brasil se quedó con la corona, la octava en su palmarés.



Sin embargo, Colombia ganó. No levantó el título. Pero fue campeona. Campeona del coraje, y así lo demostrará en el Mundial y los Olímpicos.