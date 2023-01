El próximo 19 de enero comenzará el Suramericano Sub 20 con su fase inicial en Cali. El DT vallecaucano en la atención a medios de este viernes se refirió de los rivales en el Grupo A del torneo.



Héctor Cárdenas habló sobre el grupo en el que quedó Colombia en el Suramericano. La ‘Tricolor’ deberá enfrentar a Argentina y Brasil en esta fase inicial.



“Para nosotros no es algo novedoso. Ya habíamos vivido algo así anteriormente. Ahora los conocemos mucho más y sabemos lo que ellos han venido desarrollando en este último tiempo. Tenemos la confianza de enfrentarlos”.



Cárdenas, asimismo, analizó a Paraguay quien es el primer rival de Colombia en el Suramericano.



“Es una selección con un gran entrenador. Es un equipo muy técnico y talentoso. Ellos siempre se han caracterizado por el juego aéreo, pero hoy en día juega bien los bandas, tiene mucha velocidad. Son fuertes en la recuperación de la pelota y trabajaremos para controlarlos”.



Por último, Héctor Cárdenas confirmó que por el momento no habrá algún amistoso internacional como preparación: “Decidimos por precaución no tener más partidos amistosos. La última vez en Lima tuvimos una baja y ahora queremos proteger a los jugadores. Vamos a trabajar internamente en la sede y solamente tendremos prácticas con algunos clubes de la ciudad, que ya lo habíamos planeado con ellos”.



De esta manera la Selección Sub 2o inició el día de ayer trabajos de preparación para este torneo en Bogotá. El DT vallecaucano confirmó que el 14 de enero en horas de la tarde viajarán para Santiago de Cali.