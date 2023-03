Néstor Lorenzo en la encrucijada: ¿Debe llamar nuevos jugadores a la Selección Colombia?

De nuevo se abre el debate en la opinión pública acerca de lo que debería hacer Néstor Lorenzo con la Selección Colombia de Mayores, ahora que se acerca la primera fecha Fifa del 2023.



Atrás quedó el furor del Mundial de Qatar 2022 y el buen rendimiento de la Selección Sub20 en el Suramericano que se disputó en nuestro país.



Ahora, los focos vuelven al equipo principal que inicia la fase final de preparación de cara a las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.



Claro está que a hoy todavía no hay una fecha definitiva para el comienzo del torneo que entregará por primera vez seis cupos y medio a la próxima cita mundialista.



Esta situación se presenta porque desde la Conmebol pretenden que haya más partidos por cada fecha. Es decir, de a tres o cuatro juegos para evitar los problemas que han tenido con los clubes europeos por el préstamo de los futbolistas.



Sin embargo, la preocupación del técnico Néstor Lorenzo pasa por la escogencia de los futbolistas que estarán con la Selección Colombia, en la primera fecha Fifa de marzo.



Los llamados referentes de la ‘tricolor’ no atraviesan por un buen momento en sus clubes, bien sea por bajo rendimiento o lesión.

La crisis del ‘9’ en Colombia

Varios de los futbolistas que en el pasado fueron importantes con el conjunto ‘cafetero’ hoy no gozan de respaldo desde sus clubes por poca participación o bajo rendimiento.



“El problema del ‘9’ en la Selección Colombia es crítico porque en el exterior ninguno está figurando o no cuentan con mucha regularidad y en nuestro país los referentes ya superan la barrera de los 30 años. No tenemos en el fútbol colombiano goleadores jóvenes para pensar en un proceso”, comentó el periodista Campo Elías Terán en charla con El País.



Casos puntuales como los de Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, preocupan al seleccionador nacional pensando en el proceso.



Caso aparte el de Miguel Borja que, si bien es suplente en el equipo principal de River Plate, se reportó esta semana anotando gol por la Copa Argentina.



De ahí se desprende la necesidad de buscar otros jugadores que puedan darle esa alternativa al técnico Néstor Lorenzo.



Entre esas variantes para la posición del delantero se encuentran juveniles como Jáder Durán o Yáser Asprilla. También algunos que ya han tenido convocatorias como Luis Sinisterra, Hárold Preciado o ‘Chicho’ Arango.



Sobre ese tema, el exfutbolista Óscar Díaz le comentó a El País que “Los jóvenes traen actualidad y esas ganas que requiere el seleccionado colombiano. Los jugadores que ya pisaron selección o que vayan a iniciar proceso pueden ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo”.



¿Qué hacer con los centrales?

Otro problema es la falta de continuidad por parte de los defensores centrales Yerry Mina y Dávinson Sánchez. Ninguno de ellos cuenta con minutos en sus clubes por bajo rendimiento.



Uno de los que se podría perfilar para asumir esa posición es el defensor Alexis Pérez, quien viene demostrando alto nivel en Turquía y mostró condiciones en el amistoso contra USA.



Además, lo hecho en el último tiempo por jugadores como Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Andrés Llinás podría dar una mano importante en la Selección Colombia.



“A la Selección debe ir el jugador que esté pasando por su mejor momento, que muestre un buen presente”, puntualizó Óscar Díaz.

¿Volver a probar jugadores?

La falta de regularidad en los futbolistas colombianos que regularmente integran la Selección y lo lejano que parece el comienzo de las Eliminatorias podrían plantear un nuevo escenario para el técnico Néstor Lorenzo con la ‘tricolor’.



Por estos días aún se menciona la actuación de los jugadores de la Selección Colombia Sub20 que participaron en el pasado Suramericano de la categoría que se disputó en Cali y Bogotá.



“Los jóvenes traen actualidad y esas ganas que requiere el seleccionado colombiano. Los jugadores que ya pisaron selección o que vayan a iniciar proceso pueden ser tenidos en cuenta”, es el pensamiento de Óscar Díaz.



De ese equipo que logró el cupo para el Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Panamericanos de Chile se destacaron jugadores como el defensor Kevin Mantilla, el mediocampista Gustavo Puerta, Daniel Luna, Alexis Castillo Manyoma y el extremo Óscar Cortés.



“Se pueden mirar varias opciones en diferentes posiciones. Tomar jugadores como Kevin Mantilla, Gustavo Puerta, Jáder Durán o Yáser Asprilla, que caben dentro de un proceso en la Selección y ya ellos deberán demostrar si ya están para la mayores y pensar también en el futuro”, opina Campo Elías Terán al respecto.



Caso aparte las situaciones de James Rodríguez y Luis Díaz. Los dos referentes de la Selección Colombia siguen en departamento médico con sus clubes a la espera del alta médica para volver a la competencia.