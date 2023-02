Más cerca de Indonesia: Colombia venció a Ecuador y dio otro paso decisivo hacia el Mundial Sub 20

Colombia derrotó este lunes 1-0 a Ecuador en la tercera fecha del hexagonal del Suramericano Sub 20 en el estadio El Campín, en Bogotá, y abonó un gran terreno para clasificar al Mundial de Indonesia, que se jugará entre mayo y junio de este año.



Con la victoria, el conjunto cafetero llegó a 6 puntos luego de tres partidos y se ubicó tercera en la tabla de posiciones, por debajo de Uruguay (9) y Brasil (9).



El tanto de Colombia fue un autogol de Ecuador, en el minuto 21 del partido, luego de que Miguel Monsalve iniciara un contragolpe y le entregara la pelota a Óscar Cortés, quien lanzó a puerta y en el intento de rechazo, el defensa Luis Mario Córdova enviara el balón adentro de su puerta.



Fue el equipo de Héctor Cárdenas el que tuvo la iniciativa para buscar el triunfo y aunque careció de claridad en el primer tiempo, generó acciones que inquietaron la zaga ecuatoriana. Monsalve y Cortés fueron los hombres más importantes en esa tarea.



En la segunda parte del juego, Colombia siguió teniendo el control y buscó la puerta de Ecuador para aumentar el marcador.



En el minuto 60, Cárdenas le dio oxígeno a la nómina y envió al terreno a Juan Castilla y Daniel Luna por Alexis Manyoma y Miguel Monsalve.



El arquero colombiano Luis Marquínez tuvo una gran intervención en el 69’, cuando evitó que en una acción de transiciones largas Ecuador lograra el empate, mediante un disparo del delantero Justín Raúl Cuero.



Este fue quizás el jugador más incisivo de la selección ecuatoriana.

Los ecuatorianos tuvieron más despliegue físico en los minutos finales y acosaron el arco colombiano en busca del empate.



A falta de cinco minutos, Jorge Cabezas pudo ampliar la cuenta para Colombia, pero el arquero lo evitó.



No fue claro el partido para el equipo de Cárdenas, luego de haber mostrado un progreso colectivo en el triunfo en la fecha anterior contra Paraguay, pero sumó tres puntos que son clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial.



Con un punto frente a Brasil este jueves en El Campín, la selección nacional habrá logrado el tiquete para la cita mundialista.



De no hacerlo, tendrá otra opción el domingo próximo, cuando termina el hexagonal enfrentando a Venezuela, nuevamente en es escenario capitalino.



Las cuatro primeras selecciones del hexagonal van al Mundial, mientras que las tres primera clasifican a los Juegos Panamericanos en Chile.



Brasil y Uruguay, ya clasificadas al Mundial luego de sus triunfos sobre Paraguay (2-0) y Venezuela (4-1), son las selecciones favoritas al título del Suramericano.