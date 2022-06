Lista la convocatoria de la Selección Colombia Femenina de Mayores para amistosos ante Estados Unidos

La Federación Colombia de Fútbol dio a conocer este martes la lista de convocadas de la Selección Colombia de mayores femenina para los partidos amistosos programados para el 25 y 28 de junio en tierras norteamericanas.



Los encuentros están programados de la siguiente manera:



Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Ciudad: Colorado

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia) 7:30 p.m. (ET)



Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Ciudad: Utah

Estadio: Rio Tinto Stadium in Sandy

Hora: 9:00 p.m. (Hora Colombia) 10:00 p.m. (ET)



A continuación la lista de jugadoras seleccionadas por el técnico Nelson Abadía:



JUGADORAS



Ana Gabriela Huertas Linares, Independiente Santa Fe



Angela Daniela Barón, D´Feeters Kicksoccer Club (Usa)



Angie Yulieth Castañeda Vanegas, C.F Cáceres (Esp)



Carolina Arias Vidal, Deportivo Cali



Catalina Pérez Jaramillo, Real Betis Balompié (Esp)



Daniela Alexandra Arias Rojas, Pachuca (Mex)



Daniela Montoya Quiroz, Atlético Junior



Daniela Caracas González, Rcd Espanyol (Esp)



Diana Carolina Ospina García, América De Cali



Elexa Marie Bahr, Racing De Santander (Esp)



Jorelyn Andrea Carabalí Martínez, Deportivo Cali



Lady Patricia Andrade Rodríguez, Atlético Nacional



Leicy María Santos Herrera, Atlético De Madrid (Esp)



Liana Milena Salazar Vergara, Corinthians (Bra)



Linda Lizeth Caicedo Alegría, Deportivo Cali



Lorena Bedoya Durango, Atlético Nacional



Luz Katherine Tapia Ramírez Santiago, Morning (Chi)



Manuela Vanegas Cataño, Real Sociedad (Esp)



María Edith Morales Vargas, Deportivo Cali



María Catalina Usme Pineda, América De Cali



Mayra Tatiana Ramírez Ramírez, Sporting Club De Huelva (Esp)



Mónica Ramos Santana, Gremio (Bra)



Nancy Viviana Acosta Núñez, Independiente Santa Fe



Sandra Milena Sepúlveda Lopera, Hapoel Marmorek Rehovot Fc (Isr)



Tatiana Ariza Díaz, Deportivo Cali



Cuerpo Técnico



Nelson Abadia Aragón Director Técnico