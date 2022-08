¡Linda clasificación! Colombia empató con Nueva Zelanda y avanzó a cuartos en Mundial Sub 20 femenino

La Selección Colombia Sub 20 clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial femenino que se juega en Costa Rica, luego de empatar 2-2 contra Nueva Zelanda con goles de Linda Caicedo, por la tercera fecha del Grupo B.



Con ese empate, la ‘Tricolor’ pasó como primera de su zona con 5 puntos, gracias el triunfo 1-0 de México sobre Alemania, que se quedó por fuera del torneo increíblemente, pues ha sido tres veces campeona.



Las mexicanas también llegaron a 5 unidades en la tabla y obtuvieron la misma diferencia de goles de Colombia (1), pero las ‘cafeteras’ anotaron más tantos. Al lado de Alemania, Nueva Zelanda quedó eliminada.



Colombia enfrentará el sábado por cuartos de final al segundo equipo del Grupo A, que se define este martes entre Brasil, España y Australia.



Se puso en ventaja Nueva Zelanda muy temprano, con buen gol de Emily Clegg, en una jugada en la que eludió a Kelly Caicedo y le cruzó el balón a la arquera Natalia Giraldo, en el minuto 3 del primer tiempo.



La reacción de Colombia no se hizo esperar y llegó muchas veces al arco contrario y con gran facilidad, gracias a una gran exhibición de Linda Caicedo y la velocidad de Gisela Robledo, quien remató siete veces a la puerta, pero no pudo anidar la pelota.



Sí pudo convertir Linda, quien en jugada individual dejó una rival en el regate y desde la media luna acomodó el perfil para sacar un remate inalcanzable para la portera neozelandesa. Era el minuto 10.



En adelante, Colombia pudo anotar por lo menos tres goles más, pero Gisela estuvo errática y en otra ocasión fue Mariana Muñoz quien no pudo controlar un rebote de la arquera.



Una mala noticia llegó para el equipo de Carlos Paniagua cuando Yirledis Quejada se fue expulsada, en el minuto 42, por una falta que, tras revisión del VAR, la juez del partido calificó como peligrosa. La ausencia de Quejada obligó al técnico a realizar un cambio y envió al terreno a Yunaira López por Mariana Muñoz.



La segunda parte fue de mayor exigencia para las colombianas al tener una jugadora menos, pero Linda se las arregló y con Gisela pudieron seguir acosando la defensa de Nueva Zelanda.



En el minuto 62, Linda cogió un balón desde la mitad de la cancha, se llevó la marca en velocidad y venció a la arquera para poner el 2-1.



Sin embargo, en el minuto 71, un centro de Charlotte Lancaster se convirtió en gol para el empate.



Al final, el 2-2 clasificó a Colombia a lo cuartos como primera de su zona.