Las reacciones tras la confirmación de Néstor Lorenzo como nuevo técnico de la Selección Colombia 

La prensa colombiana se pronunció sobre la llegada de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección, con opiniones dividas sobre lo que será este nuevo proceso.



Para Tito Puccetti, periodista de Win Sports, lo primero que tendrá que hacer el técnico argentino es ganarse la credibilidad de los aficionados, muy golpeada por la eliminación al Mundial de Catar.



“Néstor Lorenzo tendrá un muy difícil trabajo en la Selección Colombia: hacer creer nuevamente”, dijo el periodista.



Entre tanto, Carlos Antonio Vélez, de Antena 2, le dio vía libre a la llegada de Lorenzo, diciendo que lo más importante es que no está amarrado a ningún empresario.



“El 17 de mayo les adelanté la terna final y ahí estaba Lorenzo. Llegará con el cuerpo técnico de Melgar FC. Se divorció del pasado y sus protagonistas. No pertenece a ninguna cuerda. Fue maltratado injustamente y los dejó por fortuna. Esa es una carta decente de presentación”, aseguró Vélez.



Por su parte, Steven Arce, de Caracol, considera que es mejor desearle buena suerte al técnico argentino y después ya se medirá si el trabajo fue bueno o no.



“Al profesor Nestor Lorenzo, independientemente de las opiniones que tengamos, todo el éxito del mundo en la Selección. Ya vendrán las consideraciones personales de cada uno, pero lo primero es que necesitamos y queremos que le vaya bien”.



Otros comentarios sobre la llegada del argentino al banquillo de la Selección Colombia.

Traer a Nestor Lorenzo a la selección Colombia, es demostrar que se perdieron 4 años, tras la salida de Don José era el candidato para que arrancara en el segundo semestre de 2018. Los dueños del fútbol y sus decisiones.#FelizJueves — Paulo César Cortés Garzón 📺🎙 (@PauloCCortes) June 2, 2022