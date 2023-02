Las figuras que deja la Selección Colombia Sub20 para el futuro del fútbol nacional

Varios jugadores de la Selección Colombia han dejado un punto alto en el Suramericano Sub 20, lo que les puede abrir, en el corto plazo, las puertas del combinado de mayores.



El lateral Édier Ocampo, los centrales Kevin Mantilla y Fernando Álvarez, el volante Gustavo Puerta y los delanteros Óscar Cortés y Jorge Cabezas han sido los más sobresalientes en el equipo que dirige Héctor Cárdenas.



En una eliminatoria tan larga como la que emprenderá la Selección mayores que dirige Néstor Lorenzo, tener por lo menos como alternativas a estos jugadores que se han destacado en el Suramericano Sub 20 aparece como una buena opción.



Uno de ellos, Gustavo Puerta, es catalogado incluso por la prensa internacional como una de las jóvenes promesas del fútbol mundial.



“El capitán de Colombia, Gustavo Puerta, de 19 años, lleva a cabo un papel similar de una manera más rompedora. Él también es el organizador y líder, con un cohete en su bota derecha que ha marcado dos goles sensacionales de larga distancia. Es un nombre a tener en cuenta”, escribió recientemente el diario inglés The Sun.



Y es que Puerta ha descrestado por su limpieza para salir con balón dominado, por su remate de larga distancia y por la precisión en los pases.



Óscar Cortés, el habilidoso delantero que ya suma tres goles en el Suramericano, es otra buena opción más adelante en la Selección de mayores.



Regateador, con gambeta y fácil llegada a zona de definición, el atacante tumaqueño ha despertado los elogios, incluso de su técnico en Millonarios, Alberto Gamero.



“Estamos contentos por lo que ha venido haciendo Óscar en el Suramericano. Creo que estoy más contento yo que él y que su técnico en la Selección; es un muchacho con grandes condiciones que seguro le dará para triunfar en el fútbol”, señaló Gamero.



Los otros destacados

Édier Ocampo ha descrestado como lateral derecho, una posición en la que no hay muchas opciones para el combinado de mayores.



El tumaqueño se ha mostrado como un jugador sólido a la hora de defender su zona, y como un atacante más cuando pasa a la ofensiva.



Kevin Mantilla y Fernando Álvarez, centrales, son otros que han dejado una grata impresión por la rapidez para ir a los cierres, y por la forma como salen desde el fondo con balón dominado.



Estos dos jugadores aparecen como los seguros recambios de Yerri Mina y Dávinson Sánchez, quienes han venido siendo los titulares en el seleccionado de mayores.



En ataque, además de Cortés, aparece Jorge Cabezas, otro tumaqueño que ha dado de qué hablar por su fortaleza para pelear con los defensas contrarios, y por su técnica para manejar el balón.



“Es un jugador con muchísimo talento y creatividad con la pelota. Es capaz de resolver situaciones cuando el partido está complicado. Tácticamente es un delantero que hace muchas diagonales y que estira a la defensa rival, por lo que genera espacio entre los defensores y mediocampistas rivales”, dijo en entrevista con el Gol Caracol, Sebastián Botero, entrenador de las divisiones menores del Independiente Medellín.



Para tener en cuenta también

Johan Torres, volante de marca; Juan Castilla, también mediocampista, así como Daniel Luna y el delantero Miguel Monsalve son otros jugadores que han mostrado un nivel que puede llamar la atención del técnico de la Selección Colombia de mayores.



Estos jugadores terminarán su recorrido en este Suramericano que finaliza hoy, regresarán a sus equipos por corto tiempo, y después emprenderán la preparación final y posterior participación en el Mundial de Indonesia, desde mayo.



Seguramente mantendrán el nivel exhibido y solo dependerá de Néstor Lorenzo si los acerca al equipo de mayores para afrontar la larga eliminatoria.