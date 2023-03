La verdad sobre lesión de 'Juanfer': Técnico de la Selección Colombia habló claro del polémico tema

La lesión de Juan Fernando Quintero y su desconvocatoria de la Selección Colombia, sigue dando de qué hablar.



Las preguntas que surgen son si el jugador fue llamado para los amistosos ante Corea y Japón estando lesionado, si el Junior no notificó esa situación, o si el volante paisa acudió a la cita aun sabiendo que no podía jugar.



El técnico Néstor Lorenzo habló del tema este lunes, previo al duelo del martes frente a Japón en Osaka, y confirmó el problema muscular que arrastra el futbolista.



"El cuerpo médico de la Selección le mandó a hacer una resonancia magnética, que es un estudio un poco más sutil, y le salió un edema óseo. Eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente. Lamentablemente no está disponible porque necesita reposo”, dijo Lorenzo.



Eso quiere decir que Quintero estará varias semanas fuera de las canchas, lo que le hará perderse partidos con el Junior en la Liga.



Entre tanto Lorenzo confirmó que James Rodríguez está bien y sería de la partida el martes ante Japón.