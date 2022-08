La Selección Colombia Sub-20 femenina sale por el tiquete a cuartos de final del Mundial

La Selección Colombia femenina quiere meterse a los cuartos de final del Mundial Sub 20 en Costa Rica. La ‘Tricolor’ se enfrentará a Nueva Zelanda en la última jornada del Grupo B esta tarde a las 6:00. La clasificación está solamente a un paso.



El equipo del profesor Carlos Paniagua en este Mundial consiguió una victoria histórica frente a Alemania y viene de empatar con México. El partido ante las ‘Aztecas’ fue un juego que complicó a Colombia en varias ocasiones.



“Dejamos jugar mucho al rival, la orden era salir más, no dejar que el contrario progresara tanto con la pelota, pero ese es el fútbol, no se jugó tan bien como frente a Alemania, pero el buen resultado nos deja cerquita de cuartos de final”, expresó Paniagua.



De esta manera, así están las cosas para que la Selección Colombia consiga el paso a cuartos de final.



La única manera de quedar eliminada es perdiendo por goleada (5-0) con Nueva Zelanda y, además, que haya un ganador en el duelo Alemania-México, que se disputará el mismo día en idéntico horario.



Si la Tricolor cae ante las neozelandesas por un marcador menor, inclusive puede avanzar, independiente del resultado que se presente entre mexicanas y teutonas.



Si Alemania gana, llegaría a 6 puntos y Colombia sería segunda con 4 unidades. Y si vence el cuadro de México, este sumaría 5.



Por eso el empate (0-0) ante México, en el que no tuvo su mejor desempeño, resultó valioso. Lo reconoció el entrenador Carlos Paniagua, al manifestar que les dijo a sus dirigidas que si no podían sumar los tres puntos, la paridad era un buen rédito.



Con esto, la posibilidades de pasar a cuartos son altas, sin embargo, todo está en manos de la Selección.

Las figuras colombianas

En el triunfo 1-0 sobre Alemania, en el debut, la organización del Mundial le otorgó el premio de mejor jugadora a Linda Caicedo y frente a México la distinción fue para la zaguera central Kelly Caicedo, lo que da cuenta del buen papel de las colombianas.



Colombia aspira a conseguir su segunda clasificación a cuartos. La primera fue en la edición de 2010 en Alemania.