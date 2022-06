La Selección Colombia Sub-20 busca ante Venezuela el paso a la final en Toulon

La Selección Colombia Sub 20 disputa el paso a la final del torneo Maurice Revello este jueves (7:30 a.m) contra Venezuela.



La ‘Tricolor’ está a 90 minutos de llegar nuevamente a la definición de este campeonato, antes conocido como el ‘Esperanzas de Toulon’, en Francia.



“Es un rival que ha venido apoyando su trabajo en el técnico que recién llega, quien ha tomado el control de todas las divisiones menores y ha venido poco a poco estructurando y desarrollando un trabajo. En cuanto a su estilo de juego, lo que los caracteriza es que tienen hombres muy físicos que son en algunos casos tres años mayores que los nuestros”, analizó el técnico de Colombia, Héctor Cárdenas.



Por otro lado, el entrenador vallecaucano habló sobre el reporte que recibió de Fredy Hurtado, luego de haber asumido de nuevo el banquillo de la Sub 20 tras estar al frente de la Colombia de mayores en el duelo amistoso ante Arabia.



“La comunicación con todo el cuerpo técnico y con los jugadores ha sido constante. Ahora, con mucho más tiempo pudimos compartir con los jugadores para que nos contaran cómo estaban físicamente y así empezar a construir el nuevo juego contra Venezuela”.



Una de la dificultades que ha tenido esta selección ha sido la falta de gol. Un factor que esperan superar ante la ‘Vinotinto’ en esta semifinal.

“Es un aspecto a seguir mejorando, hablamos de chicos de 18 o 19 años, algunos con algo de rodaje y de minutos en el fútbol colombiano, otros que quizás no tienen tantos, pero que día a día buscan en sus clubes que se perfeccione uno de los aspectos más importantes del juego que es la capacidad de definir y finalizar (...) Tenemos que ser más eficientes y más compactos”, comentó Cárdenas.



Por último, el entrenador vallecaucano entregó su opinión sobre la decisión que un técnico extranjero haya asumido las mayores.

“Siempre va a ser importante que la persona que llegue proponga con sus ideas y con su fútbol. El objetivo es estar en los mundiales, esperamos a la llegada del ‘profe’ Lorenzo para trabajar por el bien del país”.