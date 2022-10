La Selección Colombia se estrena contra España por el Mundial femenino Sub 17 de la India

La Selección Colombia Sub 17 comienza este miércoles su andadura en el Mundial de la India, enfrentando a nadie menos que la vigente campeona: España.



En su quinta participación en un Mundial de la categoría, Colombia, que es dirigida por Carlos Paniagua, tendrá el duro reto de buscar una victoria ante la dueña hegemónica del certamen, pero las españolas no serán el único desafío, porque en ese mismo Grupo C están las selecciones de México, actual subcampeona, y China.



Colombia, que tiene como principal figura a la jugadora del Deportivo Cali Linda Caicedo, obtuvo el cupo al Mundial de la India luego de quedar subcampeona en el primer semestre en el Suramericano de Uruguay.

El debut de las cafeteras será a las 9:30 de la mañana (hora colombiana) en el estadio DY Patil (con capacidad para 55.000 espectadores), en la ciudad de Navi Mumbai, estado de Maharashtra.



La volante colombiana Laura Garavito, perteneciente al equipo Soccer Future, de la Liga de Bogotá, entregó declaraciones previas al juego contra España.



“Para mí es un honor ser parte de todo este grupo. Para Colombia será una gran felicidad tener una selección en un torneo tan importante. Los ánimos están a tope. Nuestro primer objetivo es poder clasificar, pero vamos paso a paso. Seguimos acá preparándonos y el grupo se ha adaptado bien al cambio de horarios”, explicó Laura.



Con respecto al trabajo con el entrenador, la jugadora manifestó: “La temperatura ha estado bastante alta, nos estamos alimentando e hidratando bien. Con el video-análisis hemos estudiado a cada una de nuestras rivales”.



Al referirse a las españolas, Laura destacó las virtudes de sus rivales. “Tienen un buen manejo de balón, muy buena presión y sabemos cómo contrarrestar esto. Sabemos que podemos hacerle muy buen partido a España. Tenemos buenas individualidades, pero, ante todo, nuestro fuerte es el juego colectivo”.



Por su parte, la jugadora Ana María Guzmán, compañera de Laura, fue más allá y dijo que Colombia se ha preparado para grandes cosas, como ser campeona del mundo.



“El equipo se está preparando colectivamente para todo, somos una familia y se trata de estar así siempre. El sueño es colectivo y esperamos ser campeonas”, precisó la futbolista de Atlético Dos Quebradas, de la Liga de Risaralda.



Además del juego contra España este marte, la Selección Colombia Sub 17 femenina enfrentará el sábado 15 de octubre a China (6:00 a.m.) y el martes 18 de octubre a México (6:00 a.m.), con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.