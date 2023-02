La Selección Colombia goleó a Paraguay y revive en el hexagonal final del Suramericano Sub-20

Una noche de ensueño tuvo este viernes la Selección Colombia Sub-20, que demostró gran nivel futbolístico al derrotar a Paraguay 3-0 por la segunda jornada del hexagonal final.



Los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas llegaron a este juego con la necesidad de victoria, no solo por la derrota frente a Uruguay en la primera fecha, sino por los resultados que se dieron en la tarde del viernes y que lo beneficiaron en la lucha por un cupo al Mundial de Indonesia.



Colombia comenzó dominando la pelota en los primeros minutos de la etapa inicial, frente a una Paraguay que esperaba desde su propia zona para atacar en la contra.



Sin embargo, la primera acción de peligro llegó al minuto 11 a favor de los paraguayos, luego de un remate dentro del área de Matías Segovia, pero que logró controlar de buena manera el golero Luis Marquínez.



Sobre los 25 minutos Colombia tocó la puerta de Paraguay gracias a una jugada colectiva entre el capitán Gustavo Puerta y Jorge Cabezas. Este último tocó la pelota con su canilla logrando darle dirección al arco, pero la acción fue anulada por fuera de lugar del delantero.



Aunque el fútbol lo recompensó cuatro minutos después. Cuando el cronómetro marcaba los 29 minutos, el mismo Cabezas recibió una pelota de Miguel Monsalve y dentro del área sacó un potente remate a ras de grama, permitiéndole a la ‘tricolor’ celebrar el primer gol en la fría noche bogotana.



A los 40 minutos, los fanáticos de la Selección volvieron a celebrar gracias a la anotación del goleador Óscar Cortés, que de media distancia remató a la portería de Paraguay y logró marcar el 2-0.



Los paraguayos se sacudieron del dominio colombiano gracias a un remate de Matías Segovia que se estrelló en el horizontal de la portería sur del estadio El Campín, en los instantes finales del primer tiempo.



Ya para la etapa complementaria el seleccionado nacional comenzó a darle manejo al partido. El control de la pelota y de las acciones de gol, permitieron a los ‘cafeteros’ mantener la diferencia de dos anotaciones sobre Paraguay.



El conjunto paraguayo no logró con los titulares ni con las modificaciones descifrar el fútbol expuesto por Colombia, en El Campín.



El capitán Gustavo Puerta no se quería quedar por fuera de la fiesta y sobre los 88 minutos cazó una pelota sobre la famosa zona 14 y con convicción sacó un potente remate desde fuera del área para poner el

tercer tanto.



De esta manera terminó el juego en Bogotá. Gran triunfo que le devuelve la esperanza para llegar al Mundial.