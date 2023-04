La Selección Colombia Femenina visita a Italia en un nuevo partido de preparación rumbo al Mundial

La Selección Colombia Femenina cerrará este martes a las 9:30 a.m. su periplo por Europa, cuando se mida a Italia en el segundo partido de preparación con miras a la Copa Mundo de mayores que se realizará entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Nueva Zelanda y Australia.



En su primera presentación, la ‘Tricolor’ cayó 5-2 con Francia, juego disputado el viernes pasado en territorio galo.



Para el cotejo de este martes se espera que el técnico Nelson Abadía pueda tener algunas modificaciones en su nómina inicialista para darle minutos a algunas futbolistas que no estuvieron frente a las francesas.



Una de las jugadoras que espera tener actividad es la volante María Camila Reyes, del registro de Independiente Santa Fe y quien lucha por ganarse un cupo para la cita orbital.



“Las preocupaciones en este momento con respecto a las acciones es cómo el equipo se está comportando en la fase defensiva; el equipo demuestra tener carácter y la idea es tener precauciones en cuanto a tener más atención cuando no se tiene la pelota”, comentó Reyes en rueda de prensa previa al cotejo.



En el seleccionado nacional nuevamente estarán disponibles jugadoras referentes como Daniela Montoya, Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez, quienes conforman la columna vertebral de la plantilla colombiana.



“Quedamos un poco dolidas, pero es bueno que esto nos pase en partidos preparatorios de cara al Mundial, el fútbol siempre da revanchas y tenemos una ante Italia”, apuntó Ivonne Chacón, atacante que milita en el Valencia de España.



La potente delantera confesó el pedido que les ha hecho el entrenador Abadía para el cotejo.



“Nos ha pedido unión y tranquilidad; Italia es un rival muy competitivo, tiene jugadoras rápidas y técnicas”, agregó Chacón.



El juego ante las italianas se efectuará en el estadio Tre Fontone de la capital italiana y cuenta con una capacidad para unas 4.000 personas aproximadamente.