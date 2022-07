La Selección Colombia buscará ante Ecuador su paso a las semifinales de la Copa América Femenina

La Selección Colombia femenina quiere este domingo (7:00 p.m.) ratificarse como el mejor equipo del grupo A y anclarse al primer lugar de la zona consiguiendo una victoria frente a la complicada Ecuador, en lo que será el último juego que dispute en la cancha del estadio Pascual Guerrero de Cali, compromiso válido por la cuarta jornada de la Copa América.



Las ‘cafeteras’ llegan a este compromiso luego de cumplir su jornada de descanso el pasado jueves; a pesar de no haber competido, mantuvieron el liderato con seis unidades.



El seleccionado dirigido por el profesor Nelson Abadía está muy cerca de

confirmar su participación en la semifinal de la Copa América y frente a las ecuatorianas buscará mantener intacto el sueño de clasificar al campeonato del mundo que se realizará en Nueva Zelanda y Australia en el 2023.



Manuela Vanegas, lateral izquierda de Colombia, habló en conferencia de prensa y se refirió a Ecuador, el próximo reto de la Selección: “Sin duda, Ecuador tiene jugadoras importantes, viene trabajando muy bien desde su cuerpo técnico brasileño, va a ser un gran partido que vamos a afrontar con toda la seriedad, acá todavía no hemos ganado nada, hemos sumado puntos importantes, vamos bien. Saldremos a proponer lo nuestro, estamos en casa y queremos imponer condiciones”.



La Selección Colombia hoy es primera del grupo A con seis puntos, seguida por Paraguay con las mismas unidades, tercera Chile con tres, igual que la selección ecuatoriana, que ocupa la posición cuarta y última es Bolivia sin puntos.



Bajo este panorama, una victoria esta noche frente a Ecuador podría significar casi que su clasificación anticipada a las semifinales de la Copa

América.



“Queremos ser primeras para terminar el torneo con un puntaje perfecto, no se trata de evitar a ningún rival. Al final si queremos ser campeonas, hay que ganarle a todo el mundo y a eso le estamos apuntando”, complementó Manuela Vanegas.



Este domingo será la selección chilena la que entre en acción a las 4:00 p.m., cuando enfrente a Bolivia, donde buscará obtener la victoria y aprovechar la no participación de Paraguay, que cumplirá con su jornada de descanso.



Cabe recordar que el campeón, subcampeón y el que gane el tercer puesto, accederán directamente al Campeonato Mundial Femenino

de Australia y Nueva Zelanda 2023. Las selecciones que ocupen el cuarto y quinto lugar diputarán el repechaje mundialista.



Por otro lado, solo las dos selecciones finalistas tendrán cupo para los

Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que del tercer al quinto puesto participarán en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.