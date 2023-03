La Selección Colombia aterrizó en Osaka y se enfoca en el duelo del martes ante Japón

La Selección Colombia de mayores aterrizó en Osaka donde cumplirá ante Japón su segundo juego amistoso en la minigira por suelo asiático.

Tras igualar con Corea del Sur (2-2) el viernes pasado, el elenco nacional tomó rumbo a territorio nipón donde trabajará los próximos días de cara al compromiso ante los japoneses.

El partido ante los surcoreanos dejó puntos claros que seguramente el técnico Néstor Lorenzo los tomará en cuenta para corregir a futuro, sobre todo proyectando lo que será la idea futoblística que quiere implementar de cara al inicio de la eliminatoria mundialista que será en el próximo mes de septiembre.

Altibajos en Colombia

El primer tiempo para la Selección Colombia fue para el olvido. No funcionó nada en el conjunto ‘cafetero’ que solo tuvo durante los primeros 45 minutos un remate de cabeza de Rafael Santos Borré, pero esa pelota se fue desviada.



Los locales tuvieron más y mejor iniciativa en la etapa inicial. Con fútbol directo y dinámica en la mitad de la cancha, superaron la estrategia colombiana al punto que les alcanzó para irse al descanso con la ventaja de dos goles.



Sin embargo, para el segundo tiempo el técnico Néstor Lorenzo ajustó algunas tuercas y se vio una mejor versión de la Selección Colombia.



La jerarquía de James Rodríguez salió a flote y llenó de confianza al grupo de jugadores cuando al minuto 46 redujo la ventaja de Corea a un gol, después de un pase de Diego Valoyes.



Ese impulso sirvió para que Jorge Carrascal lograra el empate luego de recibir una pelota del lateral Daniel Muñoz, quien se proyectó de buena manera por la banda derecha.



El partido de ahí en adelante fue mejor para la tricolor. Hubo cohesión en los jugadores dentro del terreno de juego, la zona defensiva logró levantar su nivel al punto de que pudo aguantar los ataques del rival y mantener la igualdad.



"Lo que me deja tranquilo es que hay con qué. Han jugado muchos jóvenes, no es fácil venir aquí, a jugar a esta cancha, en este país, contra un equipo que ha hecho un gran Mundial en Catar", comentó Néstor Lorenzo al final del compromiso.

James Rodríguez fue protagonista

El mediocampista cucuteño está llamado a guiar desde el terreno de juego el proceso del técnico Néstor Lorenzo, por algo ha sido el portador de la cinta de capitán desde que el argentino asumió al dirección técnica del equipo.



Criticado por la prensa nacional en los últimos años por la falta de liderazgo y las últimas temporadas donde perdió el protagonismo en el fútbol internacional, Rodríguez Rubio poco a poco está demostrando vigencia a sus 32 años.



Sobre los 70 minutos, el técnico Néstor Lorenzo decidió darle descanso al mediocampista de Olympiacos de Grecia. Durante ese tiempo, James logró una precisión en sus pases del 75%, generó un pase clave, completó un centro, un balón en largo, ganó cuatro duelos y marcó un gol.

Kevin Castaño se destacó

Una de las grandes sorpresas en la alineación de la Selección Colombia fue la presencia del volante de Águilas Doradas, Kevin Castaño.

Uno de los jugadores destacados en las primeras nueve fechas de la Liga colombiana, cumplió con la responsabilidad de compartir la primera línea con Mateus Uribe.



En varias ocasiones intentó darle salida al balón, con la ayuda del capitán James Rodríguez. Además, estuvo siempre atento en las labores defensivas haciendo honor al número ‘5’ que portó en la cancha.



El mediocampista de 22 años jugó 89 minutos y fue sustituido por Nelson Palacios, otro de los jóvenes llamados por Néstor Lorenzo.



También se pudieron ver jugadores como Jhon Arias, Jhon Jáder Durán y Dylan Borrero.